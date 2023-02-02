"Чего ж не 24 февраля?": Лорак пообещала новый альбом, почти в день, когда Путин напал на Украину

Певица Ани Лорак, похоже, лишилась последних крох совести и чести.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая долгое время молчала о войне в Украине и попала под санкции СНБО, пообещала выход нового альбома. Она даже назвала дату - 21 февраля. Практически в тот же самый день, когда террорист Путин напал на мирную Украину год назад.

"Мои любимые, спасибо вам за поддержку, за ваши эмоции и множество каверов на новую песню "Обратный отсчет"! Я всё вижу и замечаю! Ну а в преддверии альбома будет еще много сюрпризов от меня!" - написала предательница на своей странице в Instagram.

Такое ощущение, что украинка Лорак живет в совершенно другой реальности, не осознавая, что Россия планомерно и систематично уничтожает украинцев и их города.

В комментариях, впрочем, нет украинцев, которые пытаются достучаться до певицы и заставить ее говорить о войне. То ли администраторы запроданки отлично справляються с чисткой, то ли украинцам уже настолько плевать на существование этой особи, что они даже не тратят свое время на просмотр ее страниц.

Напомним, ранее Лорак начала оправдываться, но в то же время не открещивается от России.

В декабре Лорак и вовсе вернулась на российскую сцену. Россияне считают, артистка обязана озвучить свой выбор.

Так, российская блогер Лилия Абрамова, которая активно поддерживает войну в Украине, уверена, что Лорак должна перестать молчать.

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

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