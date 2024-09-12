"Час с 10-сантиметровой иглой в глазу": известная актриса перенесла операцию

Украинская актриса, звезда фильмов "Дом для двоих", "Огни большого города", "Трубач" и пр., Любава Грешнова попала в больницу, где ей провели хирургическую операцию. И хоть вмешательство оказалось незначительным, оно сильно впечатлило артистку.
В своем блоге в Instagram она рассказала, что во время процедуры просидела целый час с 10-сантиметровой иглой в глазу. Ощущения при этом, как несложно догадаться, были для Грешновой не самыми приятными.
"Три дня назад я пережила небольшое хирургическое вмешательство. В мой глаз вонзили 10-сантиметровую иглу... Сейчас все хорошо, но... Учитывая неприятность, мягко говоря, процедуры. Но представьте, как мне было страшно, учитывая то, что я - актриса, и глаза - мой основной рабочий инструмент. Юмор в том, что эта манипуляция длилась час. Час с 10-сантиметровой иглой в глазу!" - не сдержала эмоции артистка.
Впрочем, слегка успокоившись, Любава Грешнова напомнила подписчикам о важности правил личной гигиены и заботы о своем здоровье. При этом подробности происшествия, которое привело ее в больницу, она раскрывать не стала.
Кто такая Любава Грешнова?
Любава Грешнова - украинская актриса кино и театра, телеведущая. Сыграла более 70 ролей. Имеет волонтерское удостоверение. В апреле 2022 года Любава вместе с мужем самостоятельно создала первые в Европе украиноязычные благотворительные спектакли для детей и взрослых, целью которых является распространение украинской культуры и идентичности в других странах, сообщает Википедия.
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