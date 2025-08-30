Цекало наконец-то озвучил свою позицию о войне и сказал, что потерял детей

Цекало, который молчал долгое время, засветил свое отношение к войне.

Цекало показал свое истинное отношение к войне / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Как Цекало назвал войну в Украине

Куда делись его дети от брака с украинкой

Украинец по происхождению, российский музыкальный продюсер Александр Цекало, который молчал о военном вторжении РФ в Украину, наконец-то обозначил свою позицию.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Super.ru, Цекало решил прокомментировать заявление его бывшей жены о том, что он не платит алименты на детей и назвал жесткое нападение России на Украину - "СВО", тем самым открыв свое истинное отношение к войне. Как известно, "СВО" - специальная военная операция, войну называют российские пропагандисты и сам террорист Путин, пытаясь скрыть свои преступления против украинского народа.

Цекало в частности заявил, что все алименты исправно оплачиваются.

"Любопытно, что бывшая жена, гражданка Украины, вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, однако их у неё не приняли — вопрос, почему. Без моего ведома был продан дом на Рублёвке, который я оставил детям. Вместо стабильных условий — школы, няни, окружения — дети были увезены из Москвы в начале СВО и скитались по Европе и Украине, и какое-то время я даже не знал, где они находятся", - раскрылся Цекало.

Цекало ужасно поступил с женой / Фото ОК

Продюсер, который отсудил у бывшей жены даже фамилию и ушел жить к молодой художнице Дарине Эрвин жалуется, что ему не дают возможности видеться с детьми.

"Я же остаюсь любящим отцом, и наш дом с Дариной всегда открыт для Саши и Миши — у них есть свои комнаты и всё необходимое. Очень жаль, что человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание подобным образом. Я надеюсь, что ситуация решится спокойно и мирно", - иронизирует Цекало.

Дочь Цекало и Галушки / Фото Светские новости

Пропагандисты также сообщили, что суд иск Виктории отклонил, так как он был составлен неверно. По данным СМИ, она намерена вернуться в Москву, чтобы завершить начатое.

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке 10 лет. Сейчас продюсер женат на художнице Дарине Эрвин — они живут в США.

О персоне: Александр Цекало Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

