"Царствие небесное": россияне попрощались с Пугачевой после теракта в "Крокусе"

Жители страны на болотах решили вылить весь свой гнев после теракта в "Крокусе" на Аллу Пугачеву.

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Алла Пугачева промолчала о теракте в "Крокусе" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известная российская певица Алла Пугачева, которая не поддерживает террористическую политику Кремля и уехала жить в Израиль с семьей, так и не отреагировала на теракт в "Крокус Сити Холле".

Бывшие поклонники Примадонны недоумевают, почему знаменитая певица так и не написала ни слова о случившемся. Началась настоящая атака на страницу звезды в Инстаграм, люди в комментариях под постами Аллы угрожают, обзывают певицу, к тому же требуют отобрать у нее звание народной артистки.

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"Царствие небесное, пусть им там будет хорошо";

"А где ваши соболезнования, певица номер 1?";

"С этого дня вы не гражданин для нас";

"Что, Алла Борисовна, Вас только слова Михайлова задевают? С этого дня Вы - не народная, Вы - не гражданин, Вы - никто для нас. Желаю вам долгих лет жизни и никогда, слышите, никогда не возвращаться в Россию. Пусть и хоронят вас за бугром . Всегда играла какую-то драму высосанную из пальца, а оказалась жалким паяцем", - написали озлобленные жители страны на болотах.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Напомним, друг Пугачевой Стас Намин сделал заявление, что якобы Пугачевой очень плохо в Израиле и нормальная жизнь может быть только в стране-террористе России.

А также Алла Пугачева показала новое селфи, на котором похвасталась не только стильным луком, но и естественными морщинками вокруг глаз.

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