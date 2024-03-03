Объявила весну и показала честные морщины: Пугачева поделилась редким кадром

Алла Пугачева много лет назад самостоятельно учредила праздник желтых цветов, который отмечается в первое воскресенье марта. В стране-оккупанте она до войны устраивала по этому поводу вечеринки в своем подмосковном замке Грязь - Алла Борисовна выходила на балкон и торжественно "разрешала" весну. Традиционно гости одаривали хозяйку и обменивались между собой желтыми тюльпанами.
В этом году певица решила не нарушать традицию, и в своем блоге в Instagram объявила о начале весны и празднике желтых цветов для поклонников. При этом Пугачева пожелала всем мира и сил.
"Первое воскресение весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!" - написала Примадонна.
Как она будет отмечать праздник собственного изобретения, артистка уточнять не стала. Зато показала новое сэлфи, на котором похвасталась не только стильным луком, но и естественными морщинками вокруг глаз. Пугачева не стала маскировать их ретушью, ведь они появились от искренних улыбок.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Ранее муж Примадонны, комик Максим Галкин, показал романтичное фото артистки с необычного ракурса. Пугачева не видела, что ее снимают, из-за чего кадр получился очень живым и естественным.
Другим снимком Аллы Борисовны поделился украинский журналист Дмитрий Гордон. Он снялся с певицей в Киеве в стильных ретро-луках, достойных обложки модного глянца.
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