Муж покойной российской певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев впервые за долгое время вывел в свет их общего сына Платона, которого он долгое время скрывал от публики. Мальчику уже исполнилось десять лет и Шепелев, похоже, изменил свою точку зрения по поводу него.
Теперь отец с сыном - частые гости публичных мероприятий.
К слову, мальчик со звездным папой, который, в частности, снимал программы в оккупированном Мелитополе, появился на премьере сериала "Плакса". Было заметно, что ему непривычно находиться в окружении прессы и камер, поэтому он крепко держал отца за руку, написали российские пропагандистские СМИ.
Ведущий на красной дорожке поправлял сыну волосы и старался поддерживать его.
Отметим, что вокруг Шепелева и сына Жанны Фриске то и дело разгораются скандалы. Родители покойной певицы все время выясняют отношения с Шепелевым, а тот, в свою очередь, ограничил общение мальчика с семьей артистки.
Напомним, ранее отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева. Он рассказал, что Шепелев ненавидит животных и даже бил собаку ногой, которая потом пряталась от ведущего.
Ранее певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами" - Ван-Фан опозорилась громким заявлением на пропагандистской пресс-конференции.
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