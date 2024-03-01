Бывший бойфренд Пиппы Миддлтон покончил с собой

Букингемский дворец также почтил Томаса Кингстона.

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Томаса Кингстона нашли мертвым в своем доме / Коллаж Главред, фото Instagram/kingwilliam_and_queencatherine

Бывший парень сестры Кейт Миддлтон Пиппы - Томас Кингстон, который умер в возрасте 45 лет, скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе, сообщил в пятницу коронер.

По информации Page Six, он был найден мертвым с "катастрофической травмой головы" и пистолетом рядом с телом в доме его родителей в деревне Котсуолдс в Англии в воскресенье, 25 февраля.

После его внезапной смерти его жена, леди Габриэлла Кингстон, родители, братья и сестры опубликовали заявление, в котором вспоминали его как "исключительного человека, который осветил жизни всех, кто его знал".

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"Его смерть стала большим потрясением для всей семьи, и мы просим вас уважать нашу частную жизнь, пока мы оплакиваем его кончину", — добавили они.

Букингемский дворец также почтил Томаса.

"Король и королева были проинформированы о смерти Томаса и присоединяются к принцу и принцессе Майклу Кентским и всем, кто знал его, в скорби по очень любимому члену семьи", — говорится в официальном заявлении.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

"В частности, Их Величества посылают свои самые искренние мысли и молитвы Габриэлле и всей семье Кингстонов", - добавили во дворце.

Напомним, ранее стало известно о том, что Томас Кингстон умер в возрасте 45 лет. "С глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата", — говорится в заявлении жены Томаса, леди Габриэллы Кингстон.

Ранее Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после чего пошло много слухов о ее здоровье. Поговаривали даже, что принцесса перенесла кому и ее состояние на грани.

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