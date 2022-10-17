Бывшая жена Виталия Кличко показала точеную фигуру в тесных штанишках

Наталья Кличко в тесных штанах показала прогулку по лесу / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко также является практикующим преподавателем йоги и коучем по медитации.

Учитывая особенности увлечений Натальи, она много времени уделает единению с природой - прогулки по свежему воздуху полезны не только для физического, но и для духовного здоровья.

Осень располагает к длительным пешим променадам по лесам и паркам. В одно из таких путешествий и отправилась Кличко. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует на фоне ярко-желтых опавших листьев.

Погода оказалась явно теплее, чем рассчитывала Наталья: она надела черный гольф, узкие брюки и светлые кроссовки. Куртку женщина повязала на талию, а глаза прикрыла солнцезащитными очками.

"Какой прекрасный осенний день", - подписала фото Кличко.

Наталья Кличко в тесных штанах показала прогулку по лесу / instagram.com/natalia_klitschko_official

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

Другие новости: