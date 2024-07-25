Бывшая жена Тома Круза распугала фанов гематомой под глазом

Кэти Холмс даже не пыталась скрыть синяки на лице.

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Кэти Холмс новости - Кэти Холмс с синяком под глазом прогулялась по Нью-Йорку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса и бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс оказалась в центре пикантной истории. Артистку застукали папарацци во время прогулки по Нью-Йорку в виде, которые вызвал беспокойство у ее поклонников.

Так на сайте Ace Showbiz недавно появился снимок. На нем Кэти идет по улице в неприметной одежде и с огромным синяком под глазом. Другой глаз явно опух.

Холмс не стала скрывать гематомы под солнцезащитными очками или косметикой. Вероятно, актриса рассчитывала, что ее лицо будет не видно в тени от козырька бейсболки.

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Откуда у голливудской знаменитости синяки под глазами - этот вопрос остается загадкой. Они могли бы быть последствиями уколов красоты, однако 45-летняя актриса всегда на публике выступала, как адепт естественного старения.

В таком виде Кэти Холмс застукали папарацци / Скриншот Аceshowbiz.com

Сама Холмс не признается, что произошло с ее лицом. Но, в доказательство того, что с ней все в порядке, она в тот же день, когда ее снимок разлетелся по Сети, в своем блоге в Instagram выложила несколько сэлфи. Стоит отметить, что на фото нет и намека на синяки.

А такой Кэти Холмс показала себя в своем блоге в тот же день / коллаж: Главред, фото: instagram.com/katieholmes

Кто такая Кэти Холмс? Кэти Холмс - американская актриса. Наиболее известна благодаря роли Джоуи Поттер в телесериале "Бухта Доусона" (1998-2003). Была признана различными изданиями одной из самых привлекательных женщин всех времен. Была лицом рекламных кампаний брендов Garnier, Coach, Miu Miu, Ann Taylor, Bobbi Brown и пр.

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