Бывшая жена Остапчука жестко осадила его после новости о новом браке шоумена

Кристина Горняк отреагировала мемом на новость о том, что ее бывший муж Владимир Остапчук снова женился.

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Кристина Горняк отреагировала на новый брак бывшего мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor/, instagram.com/vova_ostapchuk/

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук вчера рассказал, что он вступил в официальный брак со своей молоденькой невестой Екатериной Полтавской. Вторая жена ведущего не прошла мимо и отреагировала на новость.

На своей странице в Instagram Кристина Горняк опубликовала мем, в котором изменила имена героев.

Кристина напомнила бывшему мужу, что они еще не разделили общий дом. И лучше бы он вместо слов о любви переписал на нее дом.

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Кристина Горняк прокомментировала личную жизнь Остапчука / фото: instagram.com/kristygor/

"Кристина, я тебя так люблю! Хочу написать твое имя на своем доме", – говорит герой мема.

"Вова, да успокойся ты. Лучше перепиши дом на мое имя", – отвечает женщина.

Отметим, Владимир Остапчук начал втречатся с Екатериной Полтавской 4 октября 2022 года – в день официального развода с Горняк.

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Напомним, Владимир Остапчук поздравил 23-летнюю жену Екатерину Полтавскую с первой годовщиной брака, а она рассказала, о какой свадьбе мечтает.

А также бывшая жена Остапчука Кристина Горняк показала архивные фото и рассказала, чем зарабатывала в 18 лет.

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