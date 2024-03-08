Бывшая жена Остапчука жестко осадила его после новости о новом браке шоумена

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук вчера рассказал, что он вступил в официальный брак со своей молоденькой невестой Екатериной Полтавской. Вторая жена ведущего не прошла мимо и отреагировала на новость.
На своей странице в Instagram Кристина Горняк опубликовала мем, в котором изменила имена героев.
Кристина напомнила бывшему мужу, что они еще не разделили общий дом. И лучше бы он вместо слов о любви переписал на нее дом.
"Кристина, я тебя так люблю! Хочу написать твое имя на своем доме", – говорит герой мема.
"Вова, да успокойся ты. Лучше перепиши дом на мое имя", – отвечает женщина.
Отметим, Владимир Остапчук начал втречатся с Екатериной Полтавской 4 октября 2022 года – в день официального развода с Горняк.
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
Напомним, Владимир Остапчук поздравил 23-летнюю жену Екатерину Полтавскую с первой годовщиной брака, а она рассказала, о какой свадьбе мечтает.
А также бывшая жена Остапчука Кристина Горняк показала архивные фото и рассказала, чем зарабатывала в 18 лет.
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