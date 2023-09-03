Бывшая жена Орландо Блума ждет ребенка от миллиардера

Миранда Керр уже раскрыла пол малыша, и принимает поздравления по случаю грядущего пополнения в семье.

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Миранда Керр беременна четвертым ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mirandakerr, ua.depositphotos.com

40-летняя австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр сообщила про беременность в социальной сети SnapChat, основателем которой является ее второй муж - миллиардер Эван Шпигель. Снимки также появились на странице итальянского издания Chi.

Пара уже воспитывает двоих сыновей. Также манекенщица делит опеку над своим первенцем с британским актером Орландо Блумом.

Керр показала свой беременный животик и сообщила, что у нее и Шпигеля будет еще один сын. Таким образом австралийская модель станет многодетной мамой четверых мальчиков. Сроки появления на свет ребенка Миранда пока не раскрывает.

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Миранда Керр состояла в браке с Орландо Блумом с 2010 по 2013 годы, и родила ему сына, Флинна Кристофера Блэнчарда Коупленда Блума, в 2011 году. Несмотря на расставание пара сохранила теплые дружеские отношения. Керр общается с Блумом и его новой супругой, певицей Кэти Перри.

В 2017 году модель после двух лет отношений вышла замуж за американского предпринимателя Эвана Шпигеля. От этого союза у нее двое сыновей - Харт и Майлз.

Миранда Керр беременна четвертым ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/chimagazineit

Ранее СМИ сообщили, что у бывшего мужа Дженнифер Энистон новый роман с актрисой, которая значительно моложе него - Джастин Теру впервые был замечен с женщиной после развода со звездой "Друзей" в 2018 году.

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