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Бывшая жена Орландо Блума ждет ребенка от миллиардера

Анна Подгорная
3 сентября 2023, 12:39 обновлено 3 сентября, 12:39
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Миранда Керр уже раскрыла пол малыша, и принимает поздравления по случаю грядущего пополнения в семье.
Миранда Керр, Эван Шпигель, Орландо Блум
Миранда Керр беременна четвертым ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mirandakerr, ua.depositphotos.com

40-летняя австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр сообщила про беременность в социальной сети SnapChat, основателем которой является ее второй муж - миллиардер Эван Шпигель. Снимки также появились на странице итальянского издания Chi.

Пара уже воспитывает двоих сыновей. Также манекенщица делит опеку над своим первенцем с британским актером Орландо Блумом.

Керр показала свой беременный животик и сообщила, что у нее и Шпигеля будет еще один сын. Таким образом австралийская модель станет многодетной мамой четверых мальчиков. Сроки появления на свет ребенка Миранда пока не раскрывает.

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Миранда Керр состояла в браке с Орландо Блумом с 2010 по 2013 годы, и родила ему сына, Флинна Кристофера Блэнчарда Коупленда Блума, в 2011 году. Несмотря на расставание пара сохранила теплые дружеские отношения. Керр общается с Блумом и его новой супругой, певицей Кэти Перри.

В 2017 году модель после двух лет отношений вышла замуж за американского предпринимателя Эвана Шпигеля. От этого союза у нее двое сыновей - Харт и Майлз.

Миранда Керр
Миранда Керр беременна четвертым ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/chimagazineit

Ранее СМИ сообщили, что у бывшего мужа Дженнифер Энистон новый роман с актрисой, которая значительно моложе него - Джастин Теру впервые был замечен с женщиной после развода со звездой "Друзей" в 2018 году.

Также колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию. Кулинар впервые рассказал, как познакомился с загадочной украинкой.

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шоу-бизнес Миранда Керр Орландо Блум Эван Шпигель новости шоу бизнеса
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