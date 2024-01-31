Бывшая Остапчука рассказала, почему не отказывается от его фамилии

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк пояснила своим подписчикам, почему она не меняет фамилию Остапчук, то есть фамилию своего бывшего мужа.
Как написала она на своей странице в Instagram, отвечая на один из вопросов подписчиков, она взяла фамилию Остапчук, потому что для нее и ее бывшего мужа - это было важно. "Я частный нотариус, у которого смена фамилии тянет за собой очень много документов, печатей, доступа к реестрам и так далее", - рассказывает она.
Она также добавляет, что в случае изменения фамилии ей придется менять заграничные паспорта, а также разрешение на проживание в Европе.
"Давайте больше не поднимать эту тему", - попросила своих подписчиков она.
Остапчук также отметила, что ее мама ходила на фамилии бывшего мужа до женитьбы с новым.
Напомним, ранее 23-летняя супруга шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская честно призналась, не боится ли, что ведущий может уйти от нее ‒ как он проделывал это со своими предыдущими женами.
Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.
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