Бывшая Остапчука рассказала, почему не отказывается от его фамилии

Кристина Горняк не собирается отказываться от фамилии бывшего мужа.

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Кристина Горняк попросила не хайповать / Коллаж Главред, фото Instagram/kristigor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк пояснила своим подписчикам, почему она не меняет фамилию Остапчук, то есть фамилию своего бывшего мужа.

Как написала она на своей странице в Instagram, отвечая на один из вопросов подписчиков, она взяла фамилию Остапчук, потому что для нее и ее бывшего мужа - это было важно. "Я частный нотариус, у которого смена фамилии тянет за собой очень много документов, печатей, доступа к реестрам и так далее", - рассказывает она.

Она также добавляет, что в случае изменения фамилии ей придется менять заграничные паспорта, а также разрешение на проживание в Европе.

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"Давайте больше не поднимать эту тему", - попросила своих подписчиков она.

Остапчук также отметила, что ее мама ходила на фамилии бывшего мужа до женитьбы с новым.

Напомним, ранее 23-летняя супруга шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская честно призналась, не боится ли, что ведущий может уйти от нее ‒ как он проделывал это со своими предыдущими женами.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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