"Быстро растут": Максим Галкин восхитил фотографией своих детей

Максим Галкин показал красивое фото своих детей.

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Как выглядят дети Галкина и Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, МаксимГалкин

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Максим Галкин опубликовал фото детей

Гарри И Лиза продемонстрировали элегантные образы

Российский известный юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился редким снимком двойняшек от Аллы Пугачевой - Гарри и Лизы.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал архивное фото детей, которое сделано во время одной из фотосессий.

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На снимке Лиза позировала в пышном бальном платье, а Гарри – в костюме и рубашке с бабочкой.

"Попалась из воспоминаний смартфона отличная фотография! Как дети быстро растут!" – написал юморист под фото.

Максим Галкин / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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