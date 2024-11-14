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"Быстро растут": Максим Галкин восхитил фотографией своих детей

Элина Чигис
14 ноября 2024, 05:00
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Максим Галкин показал красивое фото своих детей.
Максим Галкин
Как выглядят дети Галкина и Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, МаксимГалкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин опубликовал фото детей
  • Гарри И Лиза продемонстрировали элегантные образы

Российский известный юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился редким снимком двойняшек от Аллы Пугачевой - Гарри и Лизы.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал архивное фото детей, которое сделано во время одной из фотосессий.

видео дня

На снимке Лиза позировала в пышном бальном платье, а Гарри – в костюме и рубашке с бабочкой.

"Попалась из воспоминаний смартфона отличная фотография! Как дети быстро растут!" – написал юморист под фото.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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