"Было очень тяжело": Ефросинина рассказала, как ее сын пережил обстрел

Маша Ефросинина рассказала о том, как тяжело было ее сыну в ночь обстрела Киева.

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Ефросинина рассказала, как ее сын справился с ночным обстрелом / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина, которая недавно приняла тяжелое решение вернуть своего младшего сына Сашу в Киев, поделилась новостями о том, как ее сын перенес обстрел Киева, который россияне устроили в ночь на 21 марта.

На своей странице в Instagram, селебрити написала, что ее сыну Саше в ночь обстрела было очень тяжело. "Сегодняшний, такой массированный обстрел Киева был впервые для моего сына. Да, он часто приезжал в Киев за эти года, но как-то ему везло", - делится ведущая.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине. видео дня

По ее словам, пока мальчик высыпался после ночной тревоги, Ефросинина думала, как же выплакать весь стресс, который она пережила за него.

Маша Ефросинина рассказала о том, как ее сын пережил обстрел Киева / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее Ефросинина призналась, что болезненно воспринимает тот факт, что уже столько времени не может посетить свою малую Родину, где похоронены ее бабушка и дедушка, отец, и воспоминания про украинский Крым.

Ранее также Маша Ефросинина заявила, что сознательно оставила перепалку с Кристиной Соловий в своем интервью "Экзамен. Новая реальность", ведь она выступает за то, чтобы звучали реальные мысли реальных людей.

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