"Было очень тяжело": Ефросинина рассказала, как ее сын пережил обстрел

Украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина, которая недавно приняла тяжелое решение вернуть своего младшего сына Сашу в Киев, поделилась новостями о том, как ее сын перенес обстрел Киева, который россияне устроили в ночь на 21 марта.
На своей странице в Instagram, селебрити написала, что ее сыну Саше в ночь обстрела было очень тяжело. "Сегодняшний, такой массированный обстрел Киева был впервые для моего сына. Да, он часто приезжал в Киев за эти года, но как-то ему везло", - делится ведущая.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
По ее словам, пока мальчик высыпался после ночной тревоги, Ефросинина думала, как же выплакать весь стресс, который она пережила за него.
Напомним, ранее Ефросинина призналась, что болезненно воспринимает тот факт, что уже столько времени не может посетить свою малую Родину, где похоронены ее бабушка и дедушка, отец, и воспоминания про украинский Крым.
Ранее также Маша Ефросинина заявила, что сознательно оставила перепалку с Кристиной Соловий в своем интервью "Экзамен. Новая реальность", ведь она выступает за то, чтобы звучали реальные мысли реальных людей.
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