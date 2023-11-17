'Была шокирована': Павлик удивил жену первым за семь лет сюрпризом

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась символическим подарком от мужа.

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Павлик устроил жене сюрприз / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / repyahovakate

На своей странице в Instagram Екатерина Репяхова рассказала о неожиданном подарке от мужа, певца Виктора Павлика. Этот сюрприз оказался действительно впечатляющим, особенным и очень редким, поскольку Виктор не часто устраивает сюрпризы жене.

"Мне муж сделал сюрприз. Подарок, о котором ничего не говорил. Это третий сюрприз за восемь лет. Последний сюрприз он мне делал в 2016 году. Не знаю, что на него нашло. Но я была приятно шокирована", - сказала Екатерина. Подарок от Виктора Павлика / Фото: instagram.com / repyahovakate

Екатерина вспомнила, что подобный сюрприз от Виктора в последний раз был в 2016 году. Муж оставил коробочку с подарком на комоде и Екатерина поняла, что он приготовил для нее что-то особенное. Сюрприз оказался серебряной подвеской с кулоном в форме сердца, где выгравирован знак бесконечности.

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"Тот самый сюрприз от мужа. Просто оставил эту коробочку на комоде", - поделилась впечатлением жена Павлика.

Подарок от Виктора Павлика / Фото: instagram.com / repyahovakate

Особенность украшения заключалась в том, что при открывании кулона там были две фотографии. На одном кадре была изображена Екатерина Репяхова и Виктор Павлик вдвоем, а на втором – уже их сын Михась вместе с родителями.

Подарок от Виктора Павлика / Фото: instagram.com / repyahovakate

Блогерша даже уже успела примерить подарок и продемонстрировать, как великолепно цепочка с кулоном смотрится на ее шее. В тот же день Екатерина выгуляла украшение, подаренное мужем.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась жизненным моментом со своими фанатами. На фото, которое она опубликовала, видно яркий след от укуса на ее руке. По словам Екатерины, этот след - результат реакции ее маленького сына, который стал категорически отказываться ходить самостоятельно и обиделся на отказ мамы взять его на руки.

Также жена Павлика рассказала как борется с задержкой речи сына. Супруги обратились к специалистам, которые разработали комплексное лечение для ребенка.

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