Была с сопровождением: Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на людях

Кейт Миддлтон впервые заметили на прогулке после того, как она публично рассказала, что болеет раком.

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Кейт Миддлтон прогулялась за пределами дворца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=uk

Принцесса Кейт Миддлтон уже долгое время не появляется в общественности и не исполняет королевские обязанности, поскольку прошла курс химиотерапии и сейчас находится на реабилитации. По слухам, Миддлтон все свое свободное время посвящает детям.

Как заявило издание People, на днях принцесса впервые почти за полгода вышла на прогулку за пределами дворца. Кейт гуляла не одна, а в сопровождении членов семьи, но снимков пока в прессы нет.

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Также появилась информация, что Миддлтон очень исхудала после химиотерапии, а также начала терять волосы.

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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