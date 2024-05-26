Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

Кейт Миддлтон проходит лечение от рака и не показывается на публике.

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Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская, вероятно, "не будет появляться на публике до конца года" и находится в "окружении" своей семьи, продолжая курс профилактической химиотерапии, у которой в начале этого года был диагностирован рак.

Об этом сообщили королевские источники и друзья, пишет The Daily Beast.

Ожидается, что Кейт и ее семья проведут следующую неделю, которая является школьными каникулами, в загородном доме ее и Уильяма в поместье Сандрингем. Предполагается, что ее родители, с которыми она близка, могут приехать в гости.

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Ожидается, что Уильям посвятит еще больше времени своей семье в течение следующих шести недель, поскольку ему неожиданно предоставили отпуск после того, как королевская семья заявила, что откажется от некоторых обязательств, чтобы не отвлекать внимание от досрочных всеобщих выборов в Великобритании, назначенных на этой неделе.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Один источник сообщил, что они не ожидают увидеть Кейт снова в какой-либо публичной роли в среднесрочной перспективе, добавив, что вполне возможно, что она не будет участвовать в общественной жизни до конца года.

На вопрос, как дворец будет справляться с неизбежным возрождением теорий заговора и спекуляций, которые спровоцирует длительное отсутствие, источник The Daily Beast ответил: "Я бы не исключал еще одного видеообращения, информирующего страну о ее здоровье. Это оказалось очень эффективным способом держать на расстоянии теоретиков заговора".

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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