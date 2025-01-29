Была пьяной, курила, лезла обниматься: Соловий пришла на интервью "подшофе"

Эмма Антонюк назвала причину странного поведения певицы.

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Кристина Соловий - скандальное интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Соловий

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Эмма Антонюк раскрыла детали интервью с Кристиной Соловий

Ведущая объяснила поведение певицы

Украинская известная ведущая Эмма Антонюк рассказала, как проходило скандальное интервью с украинской певицей Кристиной Соловий. Также Эмма уточнила, что команда певицы попросила удалить некоторые моменты с видео.

В интервью на канале "Палає" Антонюк рассказала, что, по ее мнению, Соловий была выпившей. Ведь когда ведущая спросила у Кристины о настроении, а та, указав на бумажный стакан, ответила, что "мое настроение здесь".

видео дня

"Я, например, думаю, что она на том интервью была нетрезвой. У меня нет никаких доказательств, но я лично в этом уверена. Она пришла, и я ее спросила, как настроение. Она сказала: "Настроение здесь", и показала на пластиковый стаканчик. Я понюхала, и там было очевидно игристое или белое вино. Я говорю, что ты говорила на интервью, что ты на антидепрессантах, а это можно? Она говорит, что вообще нельзя, но можно. И во время интервью она делала паузы, чтобы покурить. Ее команда попросила не давать это в эфир, мы это вырезали", – сказала Эмма.

Также ведущая напомнила, что Кристина терялась в вопросах и меняла свое мнение, а после интервью обняла Антонюк и пригласила на кофе, а потом уже публично раскритиковала.

"Проблема в том, что многие люди в комментариях написали, что она после вопроса забывает, о чем вопрос, или что она начинает отвечать и теряет мысль. И многие люди, ошибочно, я думаю, понаписывали, что она тупая или она пытается показаться умнее, нежели она есть. А я так не думаю. Я думаю, что она была пьяная. Для меня важным маячком было то, что она полезла обнимать меня и сказала, что нам нужно пойти на кофе. После этого она говорила, что Эмма ужасная интервьюерша, к ней не нужно ходить", - поделилась Эмма.

Кристина Соловий / инфографика: Главред

Напомним, летом 2024 года вышло интервью Эммы Антонюк с Кристиной Соловий. Ведущая спрашивала певицу о "нимфетстве", "образе Лолиты" и "педофилии". А все потому, что Соловий увлекается романом Набокова "Лолита". Позже певица назвала Антонюк "ужасным интервьюером" и посоветовала не ходить к ней на интервью.

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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