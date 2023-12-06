Будто разные люди: Наталья Могилевская показала себя до и после макияжа

48-летняя певица, музыкальный продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская инъекционной косметологии для омоложения предпочитает качественную косметику и профессиональный макияж.
Поэтому звезда особенно ценит талантливых визажистов. Сейчас среди украинских знаменитостей очень популярен Егор Андрюшин, который дарит им не просто хороший мэйкап, а настоящее преображение.
Результатами работы с ним Могилевская поделилась в видео "до и после" на своей странице в Instagram. Наталья выразила свое восхищение талантом визажиста.
Также артистка поинтересовалась у поклонников, как она выглядит лучше - в макияже или без. Фанаты не заставили себя долго ждать и в комментариях наперебой кинулись убеждать Могилевскую, что она прекрасна при любых обстоятельствах.
Смотрите видео преображения Натальи Могилевской:
Ранее украинская певица Мика Ньютон сообщила, что она с мужем-американцем возвращается в Украину. Поездка запланирована на конец 2023 года. Артистка планирует посетить столицу и Львов.
Также популярный хореограф Амадор Лопес рассказал о последних месяцах жизни Нины Матвиенко, с которой состоял в близкой дружбе. Также он со слезами пересказал свой последний разговор с душой украинской песни.
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