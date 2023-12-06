Будто разные люди: Наталья Могилевская показала себя до и после макияжа

После мэйкапа кажется, вроде изменилась не только внешность Могилевской, но и ее внутреннее сияние.

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Наталья Могилевская до и после макияжа - певица показала кардинальное преображение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

48-летняя певица, музыкальный продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская инъекционной косметологии для омоложения предпочитает качественную косметику и профессиональный макияж.

Поэтому звезда особенно ценит талантливых визажистов. Сейчас среди украинских знаменитостей очень популярен Егор Андрюшин, который дарит им не просто хороший мэйкап, а настоящее преображение.

Результатами работы с ним Могилевская поделилась в видео "до и после" на своей странице в Instagram. Наталья выразила свое восхищение талантом визажиста.

Также артистка поинтересовалась у поклонников, как она выглядит лучше - в макияже или без. Фанаты не заставили себя долго ждать и в комментариях наперебой кинулись убеждать Могилевскую, что она прекрасна при любых обстоятельствах.

Смотрите видео преображения Натальи Могилевской:

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