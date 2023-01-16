"Будьте людьми, не становитесь скотинами!": в России пожалели об изгнании Пугачевой

Алла Пугачева после побега в Израиль стала врагом народа в России.

В России пожалели об изгнании Пугачевой / скриншот

Певицу Аллу Пугачеву начали травить за ее позицию относительно войны в Украине и Примадонна была вынуждена покинуть Россию

Российский журналист Отар Кушанашвили считает это несправедливым. В своем шоу "Каково?!" на YouTube он отметил, что певица не заслужила такого отношения к своей персоне.

"Вы посылаете на хер женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становились скотинами!", - эмоционально высказался 51-летний журналист.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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