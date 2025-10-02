"Будет на ее совести": Роман Сасанчин высказался о разводе с женой

Сасанчин прокомментировал слухи о новых отношениях экс-возлюбленной.

Роман Сасанчин развод - певец рассказал о разрыве с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official

Вкратце:

Роман и Иванна Сасанчины разводятся

Артист раскрыл детали разрыва

В начале сентября жена украинского певца Романа Сасанчина Иванна сообщила, что их брак распался. Пара была вместе почти шесть лет. У них есть общая дочь Элизабет (2021).

Бывшие супруги не стали комментировать предстоящий развод и его причины. Лишь недавно в своем блоге в Instagram Роман сообщил, что инициатором разрыва стала Иванна. Также он отметил, что не знает, появился ли в жизни бывшей жены новый мужчина.

"Об этом скорее наверняка только она знает... Я далеко, и что там произошло я знать не могу. Говорит, что никого нет, но пусть это уже будет на ее совести", - отмечает артист.

Также Сасанчин ответил на вопрос о дочери. За последний месяц ему не удавалось провести время с Элизабет, но скоро малышка приедет к отцу - вопреки разводу родителей в ее воспитании, похоже, будут принимать участие и мама, и папа.

О персоне: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

