Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Будет на ее совести": Роман Сасанчин высказался о разводе с женой

Анна Подгорная
2 октября 2025, 21:18
70
Сасанчин прокомментировал слухи о новых отношениях экс-возлюбленной.
Роман Сасанчин
Роман Сасанчин развод - певец рассказал о разрыве с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official

Вкратце:

  • Роман и Иванна Сасанчины разводятся
  • Артист раскрыл детали разрыва

В начале сентября жена украинского певца Романа Сасанчина Иванна сообщила, что их брак распался. Пара была вместе почти шесть лет. У них есть общая дочь Элизабет (2021).

Бывшие супруги не стали комментировать предстоящий развод и его причины. Лишь недавно в своем блоге в Instagram Роман сообщил, что инициатором разрыва стала Иванна. Также он отметил, что не знает, появился ли в жизни бывшей жены новый мужчина.

видео дня

"Об этом скорее наверняка только она знает... Я далеко, и что там произошло я знать не могу. Говорит, что никого нет, но пусть это уже будет на ее совести", - отмечает артист.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин развод - певец рассказал о разрыве с женой / instagram.com/sasanchyn_official
Роман Сасанчин
Роман Сасанчин развод - певец рассказал о разрыве с женой / instagram.com/sasanchyn_official

Также Сасанчин ответил на вопрос о дочери. За последний месяц ему не удавалось провести время с Элизабет, но скоро малышка приедет к отцу - вопреки разводу родителей в ее воспитании, похоже, будут принимать участие и мама, и папа.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин развод - певец рассказал о разрыве с женой / instagram.com/sasanchyn_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что ведущий Єдиних новин мобилизовался. Вадим Карпяк объявил о своем решении в прямом эфире, а позже в социальных сетях раскрыл, где будет служить.

Также украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк рассказала о конкурентках в шоу-бизнесе. Она призналась, как соревновательный дух влияет на нее лично.

Читайте также:

О персоне: Роман Сасанчин

Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Роман Сасанчин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Что нам мешает": Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

"Что нам мешает": Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

21:09Война
Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

20:36Синоптик
Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на Запад

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на Запад

19:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

Последние новости

21:54

Москва готовится "украсть" ЗАЭС - ее может остановить только один сценарий

21:53

Цена на хлеб ползет вверх: эксперт раскрыл, насколько может взлететь стоимость

21:38

Большинство людей совершают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи

21:32

Цирроз: умер популярный российский актер

21:18

"Будет на ее совести": Роман Сасанчин высказался о разводе с женой

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
21:12

Почти не ломаются: эксперты назвали ТОП-3 лучшие подержанные авто до $13 000

21:10

Одна вещь развязывает руки мошенникам: водителей предупредили о большой ошибке

21:09

"Что нам мешает": Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

20:50

Это делают почти все: распространенная привычка водителей "убивает" коробку передач

Реклама
20:41

117 лет и ни одной тяжелой болезни: секрет долголетия самой старой женщины в мире

20:36

Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

20:34

Мария Яремчук сделала срочное публичное заявление - как она сейчас выглядит

20:17

"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

20:12

Рыбак понятия не имел, кто "клюнет" на спиннинг: какой сюрприз выловил "счастливчик"

19:51

Они могут "украсть" все - пасечник раскрыл осенние ошибки, которые губят пчел

19:47

Почему женщины живут дольше мужчин - ученые поставили точку в вопросе

19:44

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на ЗападВидео

19:25

Знают единицы: что обязательно сделать с одеждой после покупки в секонд-хенде

19:10

Путин готовится украсть ЗАЭС: способен ли Кремль устроить новую "Фукусиму"мнение

18:51

Берег его все месяцы: военный признался, что помогло ему пережить пленФото

Реклама
18:49

Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс

18:46

"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

18:32

"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

18:31

Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

18:25

"Я был в плену 1267 дней": военные впервые поговорили с родными, не сдерживая слезФотоВидео

18:01

США послали сигнал России о войне - какие новые проблемы ждут ПутинаВидео

17:33

Курс доллара и евро резко поднялся: сколько будет стоить валюта 3 октября

17:14

Поздравления с Днем учителя 2025 - красивые картинки и теплые пожелания

17:04

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из пленаВидео

16:48

"Набросились на меня" известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

16:44

Когда рождаются настоящие денежные магнаты: нумерологи назвали ТОП-12 дат

16:44

Зачем в СССР ели рыбий жир и почему его внезапно запретили - объяснение удивитВидео

16:32

Дедлайн - полгода: эксперт раскрыл новый план Путина относительно переговоровВидео

15:52

Наконец-то военные дома: Украина провела большой обмен пленнымиФотоВидео

15:50

Рекорд в 68 лет: орнитолог раскрыл неожиданную птицу-долгожителя Украины

15:44

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

15:40

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

15:18

Водителям выписывают штрафы за противотуманные фары: когда их нельзя включать

14:51

Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

14:43

Календарь счастья и удачи: какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака

Реклама
14:24

"Получила такой статус": известная украинская актриса рассказала о сыне в ВСУ

14:13

Летят "тучи" Шахедов и гремят взрывы: Киевщина под массированной атакойВидео

14:04

Атомная энергетика под прицелом: эксперт предупредил о катастрофической ситуации

14:02

Возможны блэкауты: украинцев призывают готовиться к отключениям света в ближайшее время

13:54

Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйкаВидео

13:40

Инсульт и алкоголизм: как карма догнала актеров-путинистов из сериала "Сваты"

13:39

Гороскоп для Скорпионов на октябрь 2025: тайные связи и освобождение от кармыВидео

13:10

Гороскоп на октябрь 2025 для Стрельцов: звёзды готовят награду и успехВидео

13:07

"Да, мы любим друг друга": фаворитка Киркорова ошеломила публичным признанием

13:01

Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять