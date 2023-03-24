УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Брюнетка-Брежнева зажгла в новом клипе на украинском языке

24 марта 2023, 15:02
Певица презентовала новую песню на украинском языке, которая очень нравится ей самой.
Вера Брежнева
Вера Брежнева / Instagram

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в стране-агрессоре России, а также по какой-то причине считалась там российской певицей, выпустила новый клип на украинском языке.

Ранее певица четко обозначила свою проукраинскую позицию, занялась волонтерством, а также решила продать свою российскую недвижимость и вернуться в Киев.

Теперь же она показала свой новый клип, где появилась в совершенно неожиданном образе, а именно сменила свой цвет волос с блондинки на брюнетку.

видео дня
Вера Брежнева
Вера Брежнева / Instagram

Брежнева рассказала, что песня является особенной для нее, потому что отражает личные внутренние трансформации: "Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь другое. Песня и видео "Такі мы люди" являются отражением этих перемен. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих".

Напомним, накануне оказалось, что роскошный трехэтажный особняк Веры Брежневой и Константина Меладзе в Подмосковье выставлен на продажу за баснословную сумму.

Также на российском телевидении продолжают упражняться в комичном "вырезании" неугодных из эфира. Например эпизод популярного сериала, где ключевой фигурой стала Вера Брежнева, обкорнали так, что сюжет утратил всякий смысл.

Вас также может заинтересовать:

Вера Брежнева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:43

Враг копит резервы: экс-начальник Генштаба назвал вероятное направление нового удара РФ

15:37

"Стратегические партнеры". Как Армению превратили в перевалочный пункт для санкционки

15:36

"Хайп на войне" и "пиксельная юбочка": новый клип Ханумака угодил в огромный скандалВидео

15:35

У Шольца ответили на угрозу Медведева нанести ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлераВидео

15:35

Когда магнитные бури в апреле: готовимся спасать организм

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:26

Как вывести крота со двора: простые способы, которые помогут каждому дачнику

15:20

"Война закончится осенью, дальше зайдут миротворцы НАТО": журналист назвал главную задачу УкраиныВидео

15:07

Путин может не дожить до Гааги, он дал приказ "устранить своих двойников" - СотникВидео

15:02

Украина в одностороннем порядке отдала РФ тяжелораненых и больных пленныхФотоВидео

Реклама
15:02

Брюнетка-Брежнева зажгла в новом клипе на украинском языкеВидео

14:57

"Теперь будет хорохориться перед братвой": в Мариуполе был настоящий Путин - СотникВидео

14:48

Штраф за "разбросанные вещи": на Подолье скандал из-за наказания копами мамы трехлетки

14:48

Сенатор из Румынии "предложила" аннексировать часть Украины: в МИД дали жесткий ответВидео

14:34

Как стирать куртку в машинке: список "золотых" правил, которые должен знать каждый

14:19

Гороскоп на неделю 27 марта - 2 апреля 2023: Рыбам – судьбоносная встреча, Деве - проблемыВидео

14:09

Как правильно приготовить котлеты-полуфабрикаты: будут такими, как домашниеВидео

13:48

Юрист пояснил, когда легально можно не идти в военкомат с повесткой на рукахВидео

13:17

Гороскоп Таро на неделю 27 марта - 2 апреля: Рыбам – трудный период, Тельцам – новое делоВидео

13:10

Неожиданное преображение: как выглядит Габриэль из сериала "Зена - королева воинов" сейчас

13:00

Как отбелить тюль от серости и желтизны: 5 способов с необычайным эффектом

Реклама
12:56

Соловьев ополоумел из-за шутки Галкина насчет головы пропагандистки СкабеевойВидео

12:55

У Зеленского высмеяли бредни "малообразованного" Лукашенко насчет "урановых" снарядов НАТО

12:51

"Я шокирована": Сумская пристыдила Фарион, которая назвала судьбу Мариуполя "кармой мариупольцев"Видео

12:26

Гороскоп на завтра 25 марта 2023: Рыбам – недуг, Овнам – тяжелый выборВидео

12:25

Война закончится осенью, Путин до победы Украины не доживёт – Александр СотникЭксклюзив

12:21

ВСУ с начала большой войны получили 90 авто при содействии Favbet Foundation

12:20

"Это классическое поведение бандита": в РФ понимают, что Крым нужно будет отдать - ПодолякВидео

12:11

Медленные поставки западного оружия для ВСУ тормозят подготовку контрнаступления - Washington PostВидео

11:54

РФ может перегруппироваться и ударить снова: Москва хочет "стереть" Украину – Блинкен

11:45

Сын мэра Березани на Киевщине ударил военного на заседании горсовета: деталиВидео

11:00

Мика Ньютон прореагировала на возможный плагиат шведкой Loreen ее песни для Евровидения-2023Видео

10:51

Запад спешит завершить войну в Украине: таролог объяснила причинуВидео

10:46

"РФ должна стать маленьким, ничтожным государством": в ОП назвали цель Украины в войне

10:34

Что нужно поставить на стол 25 марта, чтобы весь год деньги в доме были: приметы и что нельзя делатьВидео

10:22

Растения будут пышно цвести: как применять сахар в качестве удобренияВидео

09:58

РФ ударила из ЗРК С-300 по Пункту несокрушимости в Константиновке: погибли 3 женщины-переселенки

09:58

В Ивано-Франковске СБУ задержала фанатку "русского мира", балдевшую от Кадырова с "Моторолой"ФотоВидео

09:51

"Значит, надо идти до Львова": Медведев еще шире раскатил губу и объявил новые цели РФВидео

09:50

Переброска войск НАТО на Восток: эксперт оценил угрозу войны между РФ и АльянсомВидео

09:39

Российские мамочки охотятся за детьми Пугачевой в ИзраилеВидео

Реклама
09:30

Фортуна наградила неслыханным счастьем и необычайным везением: женские имена со сказочной судьбойВидео

09:13

"Тянет, щемит, жжет": у женщины на Донетчине навсегда в шее застрял осколок снаряда враговВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 24 марта 2023: Овну – большие проблемы, Рыбам - кризисВидео

08:56

Оккупированную Горловку посетил "хлопок": прогремели взрывы и вспыхнул пожарВидео

08:23

"Если Путина свергнут, будет гражданская война": правозащитник сказал, почему в РФ "берегут" диктатораВидео

08:20

Си Цзиньпин хотел развить свой успех, а Путин его взял и обломалмнение

08:08

Пригожин пошел против Кремля: глава ЧВК "Вагнер" опроверг главные нарративы российской пропаганды

07:36

"Тревожный месседж": в Пентагоне предупредили об опасных последствиях визита Си Цзиньпина в МосквуВидео

07:18

Две дочки остались без отца: в боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины

06:42

Ночью оккупанты атаковали "Шахедами" Украину: есть попадание в Кривом Роге

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять