Брюнетка-Брежнева зажгла в новом клипе на украинском языке

Певица презентовала новую песню на украинском языке, которая очень нравится ей самой.

Вера Брежнева / Instagram

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в стране-агрессоре России, а также по какой-то причине считалась там российской певицей, выпустила новый клип на украинском языке.

Ранее певица четко обозначила свою проукраинскую позицию, занялась волонтерством, а также решила продать свою российскую недвижимость и вернуться в Киев.

Теперь же она показала свой новый клип, где появилась в совершенно неожиданном образе, а именно сменила свой цвет волос с блондинки на брюнетку.

видео дня

Вера Брежнева / Instagram

Брежнева рассказала, что песня является особенной для нее, потому что отражает личные внутренние трансформации: "Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь другое. Песня и видео "Такі мы люди" являются отражением этих перемен. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих".

Напомним, накануне оказалось, что роскошный трехэтажный особняк Веры Брежневой и Константина Меладзе в Подмосковье выставлен на продажу за баснословную сумму.

Также на российском телевидении продолжают упражняться в комичном "вырезании" неугодных из эфира. Например эпизод популярного сериала, где ключевой фигурой стала Вера Брежнева, обкорнали так, что сюжет утратил всякий смысл.

Вас также может заинтересовать: