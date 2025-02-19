Бросилась в объятия: суд вынес решение мужу Рианны

Певица Рианна и ее муж Рокки вместе переживали за будущее их семьи.

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Рианна и Asap Rocky радовались вместе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что грозило мужу Рианны

Как Рианна отреагировала на решение суда

Муж популярной барбадосской певицы A$AP Рокки нырнул в объятия Рианны во вторник, когда в суде зачитали оправдательный вердикт по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия.

Как пишет АР, зал суда в Лос-Анджелесе, полный поклонников хип-хоп-исполнителя и его партнера-суперзвезды, взорвался криками ликования, когда Роки выпрыгнул из-за стола на галерею, где Рианна сидела между его матерью и сестрой. Они обнялись и зарыдали.

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После трехнедельного суда присяжные совещались всего три часа, чтобы вынести вердикт, который избавил Рокки, чье настоящее имя Раким Майерс, от тюремного срока, который мог бы длиться более двух десятилетий.

"Спасибо всем вам за спасение моей жизни", — сказал он присяжным, когда они уходили.

Среди хаоса клерк не сразу зачитал второй оправдательный вердикт, хотя было маловероятно, что присяжные разделятся по пунктам обвинения.

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Напомним, ранее Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша. Необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы. 35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.

Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.

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Кто такая Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

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