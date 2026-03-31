Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

Певица раскрыла причину расставания с супругом.

Оля Цибульська отримала пораду від Ірини Білик

Известная певица Оля Цибульская рассказала неожиданные подробности своих отношений с мужем. В интервью Славе Демину артистка поделилась, как совет Ирины Билык чуть не разрушил ее семью.

По словам исполнительницы, судьбоносный разговор произошел на заре карьеры Цибульской и ее отношений с Сергеем Грисюком. Тогда певицу очень волновал вопрос — как совмещать семью и шоу-бизнес. После концерта группы "ТИК" во "Дворце спорта" Оля оказалась в гримерке с Ириной Билык, которая дала ей совет, исходя из личного опыта.

"Был период, когда мы с Сергеем сделали паузу в наших отношениях, потому что я тогда думала: карьера или семья. Мне сказали, что надо выбирать, что невозможно это совмещать. Это в гримерке когда-то после концерта "ТИК" во "Дворце спорта" за коньячком Ирина Билык поделилась", — рассказала артистка.

После разговора с Билык молодая исполнительница набралась смелости и заявила Сергею, что выбирает карьеру и хочет разорвать отношения. Пара не общалась полтора года, и за это время у Цибульской было много ухажеров, однако сбежать от судьбы ей не удалось. Супруг звезды сделал первый шаг и пригласил ее в Париж — из этой поездки она вернулась уже беременной сыном Нестором.

"Мы разошлись на полтора года, кажется. Мы не общались. Представь, что приходит женщина домой и говорит: "Между нами все, я выбираю карьеру". А мы тогда поставили "на стоп" отношения. И в тот период были какие-то мужчины, которые подкатывали. Но серьезной, большой любви не было… Мы не общались определенный период, а потом он написал мне письмо от руки. Прислал письмо, и там были билеты в Париж. Мы полетели в Париж, и оттуда я вернулась с Нестером под сердцем", — поделилась Цибульская.

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

