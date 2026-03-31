Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

Кристина Трохимчук
31 марта 2026, 10:08
Певица раскрыла причину расставания с супругом.
Оля Цибульская получила совет от Ирины Билык
Оля Цибульська отримала пораду від Ірини Білик / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, скрін з відео

Вы узнаете:

  • Почему Оля Цибульская расставалась с мужем
  • Какой совет ей дала Ирина Билык

Известная певица Оля Цибульская рассказала неожиданные подробности своих отношений с мужем. В интервью Славе Демину артистка поделилась, как совет Ирины Билык чуть не разрушил ее семью.

По словам исполнительницы, судьбоносный разговор произошел на заре карьеры Цибульской и ее отношений с Сергеем Грисюком. Тогда певицу очень волновал вопрос — как совмещать семью и шоу-бизнес. После концерта группы "ТИК" во "Дворце спорта" Оля оказалась в гримерке с Ириной Билык, которая дала ей совет, исходя из личного опыта.

видео дня
Оля Цибульская - интервью
Оля Цибульская - интервью / скрин из видео

"Был период, когда мы с Сергеем сделали паузу в наших отношениях, потому что я тогда думала: карьера или семья. Мне сказали, что надо выбирать, что невозможно это совмещать. Это в гримерке когда-то после концерта "ТИК" во "Дворце спорта" за коньячком Ирина Билык поделилась", — рассказала артистка.

После разговора с Билык молодая исполнительница набралась смелости и заявила Сергею, что выбирает карьеру и хочет разорвать отношения. Пара не общалась полтора года, и за это время у Цибульской было много ухажеров, однако сбежать от судьбы ей не удалось. Супруг звезды сделал первый шаг и пригласил ее в Париж — из этой поездки она вернулась уже беременной сыном Нестором.

Оля Цибульская - муж
Оля Цибульская - муж / фото: instagram.com, Оля Цибульская

"Мы разошлись на полтора года, кажется. Мы не общались. Представь, что приходит женщина домой и говорит: "Между нами все, я выбираю карьеру". А мы тогда поставили "на стоп" отношения. И в тот период были какие-то мужчины, которые подкатывали. Но серьезной, большой любви не было… Мы не общались определенный период, а потом он написал мне письмо от руки. Прислал письмо, и там были билеты в Париж. Мы полетели в Париж, и оттуда я вернулась с Нестером под сердцем", — поделилась Цибульская.

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Владимир Дантес спровоцировал новую волну слухов о своей личной жизни. На фоне предполагаемого расставания с Дашей Кацуриной артист подогрел интерес публики, рассказав в свежем интервью об "особой связи" с Jerry Heil.

Также народная артистка Украины Ольга Сумская решилась на откровенное признание о своем браке с Евгением Паперным. Звезда раскрыла болезненные подробности их совместной жизни, упомянув случаи домашнего насилия и свое отношение к этому.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ирина Билык Оля Цибульская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

11:37Политика
Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

11:23Война
Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

09:59Экономика
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на сегодня, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Последние новости

11:37

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

11:26

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

11:23

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

11:22

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

11:19

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловСтоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов
11:11

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

10:54

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

10:24

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

10:08

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

09:59

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

09:37

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

09:22

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

09:15

Судьба разворачивается: у трех знаков зодиака закончится тяжелый период

09:00

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВидео

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:25

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:23

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:10

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

06:35

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

06:35

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

05:56

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

04:41

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

04:14

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знаетВидео

03:51

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

03:20

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

02:46

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

02:03

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

01:47

Как получить раннюю клубнику в неделю быстрее: забытый метод без капли химииВидео

01:08

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

01:00

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

00:13

Як очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

00:08

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

30 марта, понедельник
23:44

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

23:18

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

23:13

Победа Украины из-за войны США с Ираном: раскрыт неожиданный сценарий

23:10

Днепр окажется в эпицентре облачного фронта: как изменится погода в городе

22:33

В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

22:12

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где зафиксировали ракеты

22:10

Любовь с первого взгляда и перемены: что ждет Водолеев в апреле - гороскоп на месяцВидео

21:57

РФ атаковала Днепропетровщину почти 70 раз: есть погибший и много раненых

21:51

Зарплаты в Украине выросли: где получают до 78 тысяч, ситуация по регионам

21:48

Помидоры без рассады — как вырастить урожай прямо из почвы

21:42

Заметная экономия на топливе: достаточно нажать одну кнопку в авто

21:26

Тюли станут белоснежными к Пасхе: в каком простом растворе их следует замочить

21:24

Умер звезда "Масок" Владимир Комаров: "Ушел за радугу"

21:16

Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

21:02

Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять