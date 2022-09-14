Бритни Спирс захейтила Агилеру за лишний вес

Бритни Спирс / Instagram

Американская певица, которая без конца и края попадает в скандалы, Бритни Спирс, решила высказать свое мнение относительно внешности другой популярной певицы Кристины Агилеры.

В своем посте в Instagram, Спирс намекнула на лишний вес Агилеры. Она разместила в профиле изображение с цитатой: "Я обнаружила, что есть один способ выглядеть худой: тусоваться с толстыми людьми".

Под фото скандалистка Спирс также добавила описание: "Если бы у меня была та же подтанцовка, что у Кристины Агилеры, я бы выглядела невероятно маленькой на сцене". Певица видимо имела ввиду, что на фоне полных танцоров, набравшая килограммы Агилера, выглядит худее.

Видео дня

Кристина Агилера не опустилась до комментариев выпада Бритни Спирс, а просто отписалась от ее страницы в Instagram.

Напомним, ранее стало известно о том, что 40-летняя Бритни не видела своих сыновей, 16-летнего Престона и 15-летнего Джейдена, в течение нескольких месяцев.

Их отец, бывший танцор Кевин Федерлайн, с которым Бритни развелась в 2006 году, сказал, что желание мальчиков избежать "цирка" вокруг личной жизни их матери было настолько велико, что они даже не присутствовали на ее июньской свадьбе с американо-иранской моделью Сэмом Асгари.

В ответ Бритни обвинила своих сыновей в том, что они "бросили ее" и "ненавидят" в уже удаленном посте в Instagram, после чего 44-летний Кевин опубликовал видео, якобы показывающие, как певица "кричит" на своих сыновей, когда они были меньше.