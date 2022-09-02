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Сын Бритни Спирз обвинил мать в проблемах с психикой

2 сентября 2022, 14:47

Сыновья Бритни растут парой обычных подростков, которые пока не готовы общаться с матерью.

Бритни Спирс
Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

У нее есть всемирная слава, состояние, оцениваемое в 50 миллионов фунтов стерлингов, и певческая карьера, насчитывающая четыре десятилетия, но Бритни Спирс так и не узнала полноценной сыновьей любви.

В прошлом месяце газета Mail on Sunday сообщила, что 40-летняя Бритни не видела своих сыновей, 16-летнего Престона и 15-летнего Джейдена, в течение нескольких месяцев. Их отец, бывший танцор Кевин Федерлайн, с которым Бритни развелась в 2006 году, сказал, что желание мальчиков избежать "цирка" вокруг личной жизни их матери было настолько велико, что они даже не присутствовали на ее июньской свадьбе с американо-иранской моделью Сэмом Асгари.

В ответ Бритни обвинила своих сыновей в том, что они "бросили ее" и "ненавидят" в уже удаленном посте в Instagram, после чего 44-летний Кевин опубликовал видео, якобы показывающие, как певица "кричит" на своих сыновей, когда они были меньше.

Видео дня

С тех пор Бритни полностью удалила свою учетную запись в Instagram, а на прошлой неделе загрузила в сеть голосовую запись, в которой она утверждала, что ее семья "буквально убила" ее из-за ее опеки.

Теперь, впервые разговаривая с режиссером-документалистом Дафной Барак, сыновья Бритни Престон и Джейден раскрывают правду о своих отношениях с матерью.

Джейден подчеркивает, что "нет ненависти", но признает, что "потребуется много времени и усилий", чтобы восстановить их разорванные отношения.

"Я на 100% думаю, что это можно исправить. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она поправилась морально. Когда она поправится, я очень хочу увидеть ее снова", - говорит сын певицы.

Обращаясь непосредственно к их матери, он добавляет: "Я очень тебя люблю, я надеюсь на лучшее для тебя. Может быть, однажды мы сможем сесть вот так и снова поговорить".

После развода у Бритни случился срыв, кульминацией которого стало то, что Кевин получил опеку над их детьми в 2007 году. В жизни мальчики сообразительны, красноречивы и — благодаря прилежному воспитанию Кевина и его жены Виктории — очень похожи на любую другую пару подростков.

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