Бритни Спирс ударил охранник известного спортсмена: суть конфликта

Охранник баскетболиста Виктора Вембаньямы ударил, со слов певицы, Бритни Спирс прямо по лицу - прямо в отеле в Лас-Вегасе.

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Бритни Спирс не по своей воле оказалась в центре скандала / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Легендарная американская поп-певица Бритни Спирс рассказала об очень неприятном инциденте, который произошел в Лас-Вегасе. Как пишет исполнительница в Instagram, она всего лишь хотела сфотографироваться с баскетболистом Виктором Вембаньямой. Но его охранник ее сперва оттолкнул, а потом ударил по лицу.

Сам спортсмен ‒ новичок НБА ‒ говорит, что Спирс "схватила" его до того, как сработала охрана.

Сама же Спирс заявила, что похлопала баскетболиста по плечу ‒ привлекая его внимание ‒ когда узнала Виктора в лобби отеле ARIA в Лас-Вегасе. И просто хотела поздравить его с успешной игрой.

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Певица добавила, что охранник спортсмена Дамиан Смит ударил ее так сильно, что она чуть не упала ‒ и она явно не была готова к такой жесткости.

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