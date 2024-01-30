Жизель Бюндхен потеряла свою мать

Мама супермодели проиграла битву с раком.

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Жизель Бюндхен показала идеальную фигура / Коллаж Главред, фото Instagram/gisele

Мать популярной модели Жизель Бюндхен, Ваня Нонненмахер, скончалась в возрасте 75 лет.

Бразильское издание GZH сообщает, что она умерла в больнице в воскресенье после борьбы с раком.

По данным издания, ее поместили на лечение в больницу Мойньос-де-Венто в Порту-Алегри, Бразилия.

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Маме супермодели было 75 лет / Скриншот Instagram/Gisele Bundchen

Нонненмахер была матерью шести дочерей: Рафаэлы, Грациэлы, Габриэлы и Ракель, а также Жизель и ее сестры-близнеца Патрисии.

Жизель должна благодарить свою мать за ее выдающуюся карьеру.

Супермодель изначально хотела стать профессиональной волейболисткой, но в 1993 году мать записала ее и сестер Патрисию и Габриэлу на курсы моделирования, чтобы научить их осанке и придать им уверенности.

Напомним, ранее Жизель предстала перед журналистами в коротком ярком топе с открытыми плечами, и укороченных брюках-скинни с заниженной талией. Модель была обута в золотистые босоножки на шпильке с тонкими ремешками.

Ранее также Жизель поймали с бойфрендом во время совместной пробежки. Фотографии появились на одном из фан-аккаунтов Жизель в Instagram.

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