Жизель Бюндхен потеряла свою мать

Мать популярной модели Жизель Бюндхен, Ваня Нонненмахер, скончалась в возрасте 75 лет.
Бразильское издание GZH сообщает, что она умерла в больнице в воскресенье после борьбы с раком.
По данным издания, ее поместили на лечение в больницу Мойньос-де-Венто в Порту-Алегри, Бразилия.
Нонненмахер была матерью шести дочерей: Рафаэлы, Грациэлы, Габриэлы и Ракель, а также Жизель и ее сестры-близнеца Патрисии.
Жизель должна благодарить свою мать за ее выдающуюся карьеру.
Супермодель изначально хотела стать профессиональной волейболисткой, но в 1993 году мать записала ее и сестер Патрисию и Габриэлу на курсы моделирования, чтобы научить их осанке и придать им уверенности.
Напомним, ранее Жизель предстала перед журналистами в коротком ярком топе с открытыми плечами, и укороченных брюках-скинни с заниженной талией. Модель была обута в золотистые босоножки на шпильке с тонкими ремешками.
Ранее также Жизель поймали с бойфрендом во время совместной пробежки. Фотографии появились на одном из фан-аккаунтов Жизель в Instagram.
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