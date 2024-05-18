Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

Поклонники Кейт Миддлтон решили, что принцесса идет на поправку, поскольку принц Уильям вернулся к королевским обязанностям.

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Состояние Кейт Миддлтон улучшилось / коллаж: Гларед, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Последнее официальное заявление представителей британской королевской семьи сначала взволновало фанатов принцессы Кейт Миддлтон, которая лечится от рака.

Букингемский дворец объявил, что Чарльз III совершит свою первую зарубежную поездку после того, как у него диагностировали онкозаболевание. Король отправится в Курсёль-Сюр-Мер, он посетит мероприятие в честь высадки в Нормандии.

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Вместе с королем отправится его супруга королева Камилла, а также старший сын принц Уильям, только Кейт Миддлтон в список не попала. Британцы встревожились от такой информации.

"У короля диагностировали рак, он проходит курс лечения и все равно появляется на публике и выполняет королевские обязанности. Теперь даже планирует зарубежную поездку. В то же самое время Кейт проходит только "профилактическое лечение", но ее нигде не видно. Что-то тут не сходится", — написали в комментарии в таблоиде Daily Mail.

Но все же многие высказали позитив:

"Это хорошие новости, но немного тревожит, что Кейт до сих пор недостаточно здорова. С другой стороны, раз Уильям готов ее оставить, значит, она уже идет на поправку".

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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