Бриллианты и ромашки: Богдан в алом платье впечатлила фотосессией на миллион

Комментаторы сильно разозлились на Анну Богдан и образ ее жизни во врем войны.

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Анна Богдан в Cartier и алом платье / Коллаж Главред, фото Instagram/hannastorozhuk

Модель, туристический агент, блогерша и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан поделилась кадрами новой фотосессии.

На своей странице в Instagram, селебрити выложила свежие фото, где позирует в ярком красном платье, с ромашками и увешанная бриллиантами.

Кстати, браслет от Cartier, который Богдан выбрала для фотосьемки стоит почти 30 тысяч долларов США (около 2 млн грн). "Давно хотелось такой нежной и романтической фотосессии", - написала Богдан на своей странице.

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На фото - Анна Богдан и ее лакшери-ромашковый лук:

Между тем, подписчики Богдан не оценили стараний женщины. "Ваши сториз говорят о том, что вы не совсем понимаете, что в стране идет война и есть вещи, которые не стоит выкладывать сейчас", "В то время, когда идет война. Блин (неценз.-авт.). Вас только могила исправит", - пишут в комментариях ей.

Гневные комментарии к посту Богдан / Скриншот Instagram/hannastorozhuk

Напомним, ранее Богдан предложила поклонникам ответить на сложный философский вопрос. На своей странице в Instagram она показала противоречивый ролик бекстэйджа новой съемки, на котором предстала в провокационном образе, который, вероятно, должен был выражать силу и слабость современной женщины.

Победительница предыдущего сезона "Холостяка" и бывшая жена Андрея Богдана Анна, опубликовала свежее фото. На нем она показала, как сильно похудела, а также похвасталась фигурой в купальнике.

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