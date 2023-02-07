Анна Богдан засветила свои томные прелести крупным планом топлес

Победительница Холостяка поделилась с поклонниками своими сокровенными желаниями и надеждами на будущее.

Анна Богдан снялась в джинсах и топлес / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан поделилась с поклонниками своими планами на будущее. Правда, девушка была настолько с ними откровенна, что не стала надевать на себя ничего, кроме джинсов и украшений.

На своей странице в Instagram, за которой следят без малого 226 тысяч подписчиков, бывшая возлюбленная Михаила Заливако рассказала, что тоскует за прежней жизнью.

В ее блоге появилась серия кадров, на которых Богдан сидит в задумчивости, опершись локтями об спинку кресла. Модель сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Впрочем, большую часть внимания привлекает тот факт, кто на снимках модель предстала топлес - голую грудь она прикрыла руками, однако пышные формы все равно кокетливо выглядывают из своего "укрытия".

"Хочется жить, хочется любить, хочется верить", - подписала фото Анна Богдан. Поклонники не стали ругать девушку за такую откровенность в мыслях и образах, а похвалили за мастерски расставленные акценты в кадре.

Анна Богдан снялась в джинсах и топлес / instagram.com/hannastorozhuk

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

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