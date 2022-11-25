Брежнева попала в больницу

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Певице Вере Брежневой, которая уже несколько месяцев живет в Европе, понадобилась помощь врача.

На своей страничке в Instagram Брежнева поделилась, что сейчас находится в Германии.

Как рассказала вокалистка, в Берлин она приехала, чтобы навестить друзей. Но что-то пошло не так. У Веры случились проблемы со здоровьем, и звезде пришлось экстренно обратиться к врачам.

"Как иначе воспринимается город, в котором у тебя есть друзья. И как хорошо в нужный момент оказаться в надежных руках, тоже благодаря друзьям", — сообщила Вера Брежнева в микроблоге.

Вера Брежнева / скриншот

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Сплетники утверждают, что они разошлись еще летом 2022 года из-за измен продюсера.

Ранее браку Брежневой и Меладзе давали более утешительный прогноз - нумеролог увидел в их судьбе намек на появление общего потомства в 2022 году.

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