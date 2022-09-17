Брат Tayanna "забыл" о войне и снова уехал в Россию строить карьеру у путинистов

Tayanna и Миша Марвин / Instagram, УНИАН

Поп-исполнитель Миша Марвин (настоящее имея ‒ Михаил Решетняк), уроженец Черновцов и брат популярной украинской певицы Tayanna (Татьяны Решетняк), решил вернуться работать в страну-агрессор, в Россию ‒ там, где он строил карьеру задолго до полномасштабного военного вторжения в Украине. Об этом сам Марвин написал на своей странице в Instagram.

Все сообщения о российско-украинской войне певец удалил со своих страничек в соцсетях. Там и сообщил о том, что он продолжит сотрудничество с российским лейблом Black Star ‒ который когда-то основал и долго руководил известный путинист-артист Тимати (Тимур Юнусов).

"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99 процентов случаев нужно просто поговорить, чтобы решать все проблемы. Так и произошло. Мы с Пашей (гендиректор Black Star — Главред) все обсудили. Больше нет никакого недоразумения. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", — написал в Instagram Марвин.

Такое решение певца шокировало его поклонников. Они пишут, что разочаровались в нем и обвиняют его в продажности.

Напомним, ранее в Сеть попали кадры, на которых скандальная поп-певица и уроженка Украині Ани Лорак обнимается в Крыму со своим кумом - скандально известным певцом Филиппом Киркоровым, который публично поддержал РФ в войне с Украиной.

Но похоже, что запроданке Лорак уже давно все равно не только на свою, раздираемую войной страну, но и на Россию - на певицу, потерявшую славу, жалуются, что она кинула российских зрителей на деньги.

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