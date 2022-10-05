Брат Моисеева в истерике из-за завещания: он хочет отсудить огромное наследство артиста

Брат Моисеева хочет отсудить имущество покойного артиста / instagram.com/bmoiseevpro/

Брат российского певца Бориса Моисеева - Маркс Толкач - закатил истерику из-за завещания и наследства, которое оставил после себя артист. Он заявил, что будет подавать в суд на концертного директора Моисеева Сергея Гороха, которому певец завещал свое имущество. Об этом сообщают росСМИ.

Он утверждает, что Горох был заинтересован в смерти Моисеева.

"В смерти виноват Горох. Он уже захватил квартиру в Москве Бориса, вывез все его имущество. Он был заинтересован в скорейшей смерти Бориса ... Он вывез все картины, все богатство и имущество, бриллианты он вывез ... Я единственный его родной, никаких детей и племянников у него нет ... Я нанимаю адвокатов и мы будем открывать это дело и будем обращаться по всем вопросам", - сказал Маркс Толкач.

Брат певца заявил, что именно Горох якобы изолировал всех от Моисеева.

"Горох полностью изолировал нас от брата. Мы полтора года не могли не позвонить, не узнать, не поговорить, не увидеть Бориса. Он изъял его телефоны, сделал так, чтобы Борис не мог контактировать ни с кем", - сказал Толкач.

Смерть Бориса Моисеева

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

Другие новости: