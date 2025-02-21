"Боюсь выкашлять внутренние органы": Наталья Могилевская тяжело заболела

Наталья Могилевская рассказала, какие у нее симптомы болезни.

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Наталья Могилевская - чем больна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

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Наталья Могилевская сообщила о своей болезни

Певица рассказала, как лечится

Украинская известная певица Наталья Могилевская поделилась, что серьезно заболела и начала лечение.

На своей странице в соцсетях певица уточнила, что у нее была высокая температура – до 40 градусов, а также появился сильный кашель.

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Как призналась Наталья, так сильно она болела еще в детстве и показала фото термометра. Могилевская пока не раскрыла свой диагноз и будет заниматься лечением.

"У меня температура 40. Кашель захлебывающийся такой, что боюсь выкашлять внутренние органы. Последний раз такое было в 6 классе. Врачи выписали традиционные противовирусные препараты и рекомендуют потерпеть и подождать. Есть ли какой-то один укол, который все может остановить?", - отметила певица.

Также Могилевская обратилась к поклонникам и попросила их заботиться о своем здоровье.

"Берегите себя. Избегайте стресса, укрепляйте иммунитет. Здоровье - самое ценное, что у нас есть!" – подытожила артистка.

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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