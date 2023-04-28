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"Боюсь умереть каждый день": Андрей Губин находится на грани

Сергей Кущ
28 апреля 2023, 12:45 обновлено 28 апреля, 12:45
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Певец Андрей Губин пережил тяжелую болезно, но до сих пор не может прийти в норму.
Андрей Губин
Андрей Губин находится на грани / скриншот YouTube

Российский певец Андрей Губин, который перенес длительное лечение, заявил, что его состояние становится все хуже.

Он даже приобрел загородный дом, где старается много гулять, дышать свежим воздухом и не унывать. Но чувствует себя все равно неважно, пишут росСМИ.

"Мне тяжело двигаться, дышать тяжело, я живу на грани. Сердце бьется с перебоями, врачи сказали, что не на месте оно находится. Боюсь умереть каждый день, но, в принципе, я столько лет не умираю, поэтому иногда думаю: кто-то меня защищает. Бог меня любит, но редко удается сходить в церковь. Хотя как-то бесплатно мыл полы, мне по кайфу было", - признался певец.

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Напомним, ранее Андрей Губин появился в СМИ и рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

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