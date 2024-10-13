Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Бойфренд-военный Леси Никитюк похвастался звездной возлюбленной

Анна Подгорная
13 октября 2024, 16:01
116
Дмитрий Бабчук опубликовал свежее сэлфи с популярной ведущей.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк новости - бойфренд Леси Никитюк показал свежее общее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

В начале октября украинская ведущая Леся Никитюк, обычно очень скрытная в плане подробностей о своей личной жизни, весьма живописно намекнула на новый роман - показала фото с возлюбленным.

По кадру в Сети очень быстро выяснили, кто же является таинственным избранником Леди Ле. Им оказался украинский военный Дмитрий Бабчук.

После того, как новость о личности бойфренда Никитюк появилась в прессе, ведущая решила не играть в молчанку и подтвердила роман. Теперь пара не стесняется демонстрировать чувства на публике.

видео дня

Так недавно Бабчук в своем блоге в Instagram опубликовал свежее фото с Лесей. У них оказалась общее любовь к сэлфи в лифте.

В кадре Бабчук позирует со своей звездной возлюбленной. Она повернулась к камере спиной, демонстрируя подтянутую фигуру в черном мини-платье. На снимок военный добавил эмодзи в виде черного сердечка.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк новости - бойфренд Леси Никитюк показал свежее общее фото / instagram.com/special_my_profession

Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Надя Дорофеева призналась, зачем ссорится с мужем, ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным, и о чем говорит с ним в постели перед сном.

Также Анна Тринчер прокомментировала роман с известным певцом, слухи о котором возникли из-за горячей романтики между артистами в кадре. Она отметила, как развивается ее личная жизнь через год после развода.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

15:55Синоптик
Дождь, ветер и даже снег: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

Дождь, ветер и даже снег: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

15:22Синоптик
У Байдена снова изменились планы на поездку в Германию: что задумал Белый дом

У Байдена снова изменились планы на поездку в Германию: что задумал Белый дом

14:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Два крупных города под угрозой: названы цели армии РФ на востоке

Два крупных города под угрозой: названы цели армии РФ на востоке

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак треугольник с линиями

Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак треугольник с линиями

Последние новости

16:18

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

16:05

"Санкциями не испугать": Жорин предупредил о появлении на фронте военных из КНДР

16:01

Бойфренд-военный Леси Никитюк похвастался звездной возлюбленной

15:55

Россия готовит новый обстрел: минимум 8 "бортов" снаряжены ракетами - OSINT

15:55

Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
15:22

Дождь, ветер и даже снег: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

14:47

В деле об убийстве Фарион всплыли новые лица: следствие изучает причастность

14:46

У Байдена снова изменились планы на поездку в Германию: что задумал Белый дом

14:06

"Казни происходят чаще": в МИД сделали заявление после расстрела россиянами украинских бойцов

Реклама
13:45

Угроза отключений из-за снижения температуры: в Минэнерго дали однозначный ответ

13:26

Марши в честь РФ и лозунги против "нацизма": Германия с опозданием "отплатила" фанатке Путина

12:42

Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

12:35

30 секунд до оккупанта: Джаред Лето соскучился за концертами в РФВидео

12:25

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

11:52

Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

11:46

F-16 ВСУ "завалил" российский Су-34: в Forbes раскрыли подробности битвы

11:37

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

11:32

РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16 - ISW

10:42

Дрон глушили РЭБом и добили ударом Су-57: новые детали уничтожения "Охотника"Видео

10:16

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: кому ждать прибыли

Реклама
10:14

Россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине: в DeepState рассказали о трагедии

09:59

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

09:52

РФ бросает резервы на штурм: в Генштабе назвали самое "горячее" направлениеВидео

09:11

РФ ночью массированно атаковала Украину 68 дронами и 4 ракетами: подробности

08:48

ВСУ восстановили положение на востоке: в DeepState назвали направлениеВидео

08:03

"Это подорвет усилия Украины": армия РФ технологически догоняет ВСУ благодаря Starlink - ISW

06:24

ООН помогла остановить Ирак в Кувейте, в чем же отличие с РФ и Украиной?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

05:10

Как сделать идеальный букет невесты своими рукамиВидео

04:40

Цвет будет держаться намного дольше: как правильно стирать джинсы

03:34

Россия может остаться без поддержки Китая и Индии: топ-генерал США назвал условие

02:30

Два крупных города под угрозой: названы цели армии РФ на востоке

01:30

Не переносят на дух: какие знаки Зодиака максимально несовместимы друг с другом

12 октября, суббота
23:59

"Результаты превзошли ожидания": на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ

22:57

Каким может быть конец третьего года войны в Украине: ответ экс-главы ЦРУ

22:54

"Шаг к потере государственности": нардеп рассказал, решит ли ВР вопрос демобилизации

22:15

Китайский гороскоп на июнь 2024:

21:54

Уже в ближайшие дни: украинцам представят "план победы" - Подоляк

21:03

РФ пыталась отжать позиции ВСУ на Курщине: Зеленский рассказал, как ответили ВСУ

20:47

Три дня, чтобы забрать повестку с почты, а потом - штраф: постановление Кабмина

Реклама
20:34

Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки Курщины: в ВСУ рассказали о ситуации

19:53

Полюби меня такой: Могилевская перепела легндарный хит на украинскомВидео

19:37

Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак треугольник с линиямиВидео

19:31

"Справедливая мобилизация": в 3 ОШБр отреагировали на массовые рейды ТЦКВидео

19:12

В Курской области мы допустили стратегическую ошибкумнение

18:37

Страны Европы опасаются "любовного треугольника" с Трампом и Путиным - The Telegraph

18:32

Скандал Олимпиады 2024: живое выступление Селин Дион назвали фейкомВидео

18:28

В Польше готовятся сбивать ракеты: Сикорский сделал важное сообщение

17:56

РФ могут позвать на второй Саммит: Ермак объяснил, будут ли переговоры с ПутинымВидео

17:33

Даже несмотря на захват Угледара: РФ не может достичь стратегической цели - Ходжес

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять