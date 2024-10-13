Бойфренд-военный Леси Никитюк похвастался звездной возлюбленной

Дмитрий Бабчук опубликовал свежее сэлфи с популярной ведущей.

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Леся Никитюк новости - бойфренд Леси Никитюк показал свежее общее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

В начале октября украинская ведущая Леся Никитюк, обычно очень скрытная в плане подробностей о своей личной жизни, весьма живописно намекнула на новый роман - показала фото с возлюбленным.

По кадру в Сети очень быстро выяснили, кто же является таинственным избранником Леди Ле. Им оказался украинский военный Дмитрий Бабчук.

После того, как новость о личности бойфренда Никитюк появилась в прессе, ведущая решила не играть в молчанку и подтвердила роман. Теперь пара не стесняется демонстрировать чувства на публике.

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Так недавно Бабчук в своем блоге в Instagram опубликовал свежее фото с Лесей. У них оказалась общее любовь к сэлфи в лифте.

В кадре Бабчук позирует со своей звездной возлюбленной. Она повернулась к камере спиной, демонстрируя подтянутую фигуру в черном мини-платье. На снимок военный добавил эмодзи в виде черного сердечка.

Леся Никитюк новости - бойфренд Леси Никитюк показал свежее общее фото / instagram.com/special_my_profession

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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