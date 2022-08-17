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Бориса Джонсона застукали в смешных шортах на отдыхе в Греции

17 августа 2022, 11:48

Британский премьер проводит время со своей семьей на отдыхе.

Джонсон
Борис Джонсон - большой друг Украины/ president.gov.ua, скриншот

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно опубликовал трогательное фото с детьми, был замечен на отдыхе в Греции.

58-летний Джонсон был замечен, демонстрируя свою фигуру с раскинутыми руками, в то время, как его жена Кэрри и их молодая семья отдыхали в уединенном месте на греческом острове Эвия всего через неделю после возвращения из спа-отдыха в Словении.

Один из жителей сказал Sun: "Я понятия не имею, как Борис нашел этот пляж — даже местные жители, которые жили здесь много лет, не знают об этом, и его группа была там единственными людьми. Это прекрасное место, но там не было тени при 34-градусной жаре, поэтому он не мог оставаться там со своими детьми слишком долго".

Бориса Джонсона застукали в смешных шортах на отдыхе в Греции
Фото The Daily Mail

Эксклюзивные фотографии, полученные MailOnline, показывают, что премьер-министр вальсирует вокруг закусочной, которая выходит на потрясающий пляж Ривер-Бич и Эгейское море, в то время как ранее в тот же день он ходил за покупками продуктов со своей женой Кэрри в Неа-Макри, прибрежном городке недалеко от Афины.

Бориса Джонсона застукали в смешных шортах на отдыхе в Греции
Фото The Daily Mail

У отца мистера Джонсона, Стэнли, есть вилла в нескольких часах езды в Хорто.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал трогательное фото с детьми. Они вместе были дома и смотрели футбольный матч. Снимок, который умилил пользователей соцсетей, Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter.

"Мы здесь в восторге от "львиц"! Англия, вперед", - написал Борис Джонсон.

Борис Джонсон
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