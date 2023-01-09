Больше не женщина: звезда фильма Брат 2 рассказала, как осталась без волос

Татьяна Васильева откровенно рассказала о том, почему в последние годы выбирает для себя полное отсутствие прически.

Татьяна Васильева / скриншот YouTube

Российская актриса Татьяна Васильева решила попрощаться с волосами. Впервые она решилась на такой отчаянный шаг много лет назад

В интервью YouTube "А поговорить?" 75-летняя Васильева откровенно рассказала о том, почему в последние годы выбирает для себя полное отсутствие прически и бреется налысо.

По ее слова, у нее были длинные волосы, но гримеры крепили на нее тяжелые шиньоны и парики, которые вырывали волосы, голова требовала тщательного ухода, на который уходило много часов. Во имя удобства и экономии времени актриса делала волосы все короче и короче, а потом она одним махом избавилась от них вовсе.

"Я, когда первый раз это сделала, поняла, что решила для себя одну из женских проблем. Я перестала думать о себе как о женщине. <...> Мне стало все равно, я перестала чувствовать себя женщиной. Прошло желание нравиться. Ушли мысли, как ко мне относятся, что думают. Стало все равно. И это главная победа над собой", - рассказала актриса.

Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором он показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также мы писали, что в Сети появилось свежее фото Елены Степаненко, на котором она выглядит совершенно по-новому. Артистка длительное время не появлялась на публике после развода с Евгением Петросяном.

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