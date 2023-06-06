Больше не маленький медвежонок: как сейчас выглядит приемный сын Кидман и Круза

Том Круз и Николь Кидман завели приемных детей после неудачных беременностей актрисы.

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Коннор Круз показал, как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theconnorcruise, ua.depositphotos.com

В девяностых Николь Кидман и Том Круз были одной из самых красивых пар Голливуда - оба были молоды, привлекательны, влиятельны и на гребне славы. Их сказка длилась целых 11 лет (с 1990 по 2001 гг. - прим. редактора), и хоть биологических детей им вместе завести не удалось, они усыновили двоих малышей - девочку Изабеллу Джейн (1992 г.р.) и мальчика Коннора Энтони (1995 г.р.).

Коннор пробовал себя в актерстве, увлекается кулинарией, спортивной рыбалкой и гольфом. На публике сын звездных родителей появляется нечасто.

Недавно на своей странице в Instagram Круз-младший показал, как выглядит сейчас: опубликовал в сторис снимок с поля для гольфа в гольф-клубе во Флориде, на котором он отдыхал с друзьями.

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Редкое фото Коннора Круза тут же разлетелось по всем таблоидам - последний раз он выходил на связь еще в апреле. Тогда он также опубликовал снимок с поля для гольфа. Этот вид спорта, очевидно, серьезно увлек приемного сына Кидман и Круза.

Коннор Круз (слева) показал, как выглядит сейчас / instagram.com/theconnorcruise

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также на измене попался муж известной актрисы Натали Портман - мужчину застукали за поцелуями с молодой женщиной, которая младше голливудской звезды на 16 лет.

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