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Больше, чем Уильям: принц Гарри получит миллионы от королевы-матери на свое 40-летие

Алена Кюпели
10 сентября 2024, 11:11обновлено 10 сентября, 11:44
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Гарри получит больше денег, чем его родной брат Уильям.
принц Уильям, принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри находятся в тяжелых отношениях/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Когда герцог Сассекский отпразднует свой 40-й день рождения 15 сентября, по сообщениям, он получит необычайно щедрый подарок в честь этого события.

Считается, что это событие дает принцу Гарри право на получение миллионов фунтов из семейного трастового фонда, созданного королевой Елизаветой, королевой-матерью, когда ему было десять лет, пишет The Times.

Предполагается, что покойная прабабушка герцога внесла в фонд около 19 миллионов фунтов стерлингов в 1994 году, чтобы завещать своим правнукам единовременную сумму, не облагаемую налогом.

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Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Королеве-матери тогда было 94 года. Согласно сообщениям того времени, деньги должны были быть распределены между ее молодыми родственниками с первым платежом в день их 21-летия и вторым платежом по достижении ими 40-летнего возраста.

Принц Гарри
Принц Гарри / инфографика: Главред

Хотя подробности трастового фонда не были обнародованы, источники, близкие к дворцу, полагали, что она могла оставить большую часть Гарри, чем Уильяму, предполагая, что Уильям получит состояние от герцогства Корнуолл, когда станет наследником.

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Как известно, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае состоялся запланированный визит на родину принца Гарри, где ему пришлось встретиться с со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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