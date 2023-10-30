Больше, чем просто друзья: кто был самой большой любовью Мэттью Перри

У Мэттью Перри было много экранных подруг, но об одной он мечтал в реальности.

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В кого был влюблен Мэттью Перри до конца своей жизни / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/courteneycoxofficial

Американо-канадский актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. И пока следствие выясняет, что стало причиной его внезапной смерти, родные и близкие артиста делятся воспоминаниями и интересными фактами о нем.

Мэттью Перри никогда не был женат и у него не было детей, хотя его окружение утверждает, что перед смертью он стал всерьез задумываться про семью и отцовство. У него были отношения с актрисами Ясмин Блит (1995), Джулией Робертс (1995-1996), Лиззи Каплан (2006-2012). С литературным агентом Молли Гурвиц актер встречался с 2019 года, в 2020 году они обручились, но роман закончился год спустя.

Меж тем инсайдер из близкого окружения Перри рассказал в интервью Us Weekly, что Мэттью до конца своей жизни был влюблен в одну женщину, с которой он познакомился в девяностых.

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Речь идет про актрису Кортни Кокс - его близкую подругу и партнершу по культовому сериалу "Друзья". С 1998-го (конца 4-го сезона сериала) и по 2004 год Кокс и Перри играли влюбленных, позже - женатую пару. На экране они сотни раз изображали любовь, но, по словам источника, Мэттью играл лишь отчасти.

"Мэттью всегда был влюблен в нее. Мэттью никогда не удавалось полностью забыть ее", - говорит он.

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