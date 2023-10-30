Больше, чем просто друзья: кто был самой большой любовью Мэттью Перри

Американо-канадский актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. И пока следствие выясняет, что стало причиной его внезапной смерти, родные и близкие артиста делятся воспоминаниями и интересными фактами о нем.
Мэттью Перри никогда не был женат и у него не было детей, хотя его окружение утверждает, что перед смертью он стал всерьез задумываться про семью и отцовство. У него были отношения с актрисами Ясмин Блит (1995), Джулией Робертс (1995-1996), Лиззи Каплан (2006-2012). С литературным агентом Молли Гурвиц актер встречался с 2019 года, в 2020 году они обручились, но роман закончился год спустя.
Меж тем инсайдер из близкого окружения Перри рассказал в интервью Us Weekly, что Мэттью до конца своей жизни был влюблен в одну женщину, с которой он познакомился в девяностых.
Речь идет про актрису Кортни Кокс - его близкую подругу и партнершу по культовому сериалу "Друзья". С 1998-го (конца 4-го сезона сериала) и по 2004 год Кокс и Перри играли влюбленных, позже - женатую пару. На экране они сотни раз изображали любовь, но, по словам источника, Мэттью играл лишь отчасти.
"Мэттью всегда был влюблен в нее. Мэттью никогда не удавалось полностью забыть ее", - говорит он.
Ранее любовница Дэвида Бекхэма раскритиковала футболиста за обман - Ребекка Лус пожаловалась на то, что попытка спортсмена выставить себя жертвой обстоятельств, а ее - негодяйкой, портит ее репутацию.
Также стало известно, что голливудская звезда Мерил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, после 45 лет брака. Они поженились еще в 1978 году и вместе воспитали четверых детей.
Другие новости:
- 58-летняя "Кэри Бредшоу" рассказала, в чем секрет ее ухода за лицом
- Звезда "Американского пирога" cтала неузнаваемой
- Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото