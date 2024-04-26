"Больно это говорить": Екатерина Кухар изувечила ногу прямо на сцене

Украинская знаменитая балерина Екатерина Кухар, когда выступала на сцене из-за непредсказуемой ситуации повредила ногу.
На своей странице в соцсетях Кухар появилась со слезами на глазах и поделилась, что у нее случился надрыв мышц ноги.
Балерина также сообщила, что не сможет продолжить свой тур, и приостанавливает концертную деятельность до полного восстановления мышц.
По словам Екатерины, она не была готова к травме, которую получила прямо на сцене.
"Мне больно это говорить, но такое случается… Сегодня в конце второго акта я получила серьезную травму – надрыв мышц. Не смогу завершить этот тур. Спасибо за те слова, которые я услышала. Если честно, очень грустно, потому что артист никогда не будет к этому готов. Мы понимаем, что балетное тело и человек не безупречен. Она не может работать как робот. Это всегда для артиста грустно и тяжело", - пожаловалась Екатерина
Кто такая Екатерина Кухар?
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
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Отметим, недавно Екатерина Кухар показала, как выглядит после посещения салона красоты. Кадр она сопроводила подписью: "Когда в личной жизни женщины происходят перемены, она идет к парикмахеру...". Также Кухар добавила эмодзи "тишины" с прижатым к губам пальцем.
А также ранее Екатерина Кухар разместила сообщение в соцсети о размышлениях относительно будущего Министерства культуры и призналась, что ей предлагали должность министра.
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