"Больно это говорить": Екатерина Кухар изувечила ногу прямо на сцене

Екатерина Кухар получила серьезную травму ноги во время выступления.

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Екатерина Кухар получила травму на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Украинская знаменитая балерина Екатерина Кухар, когда выступала на сцене из-за непредсказуемой ситуации повредила ногу.

На своей странице в соцсетях Кухар появилась со слезами на глазах и поделилась, что у нее случился надрыв мышц ноги.

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Балерина также сообщила, что не сможет продолжить свой тур, и приостанавливает концертную деятельность до полного восстановления мышц.

По словам Екатерины, она не была готова к травме, которую получила прямо на сцене.

"Мне больно это говорить, но такое случается… Сегодня в конце второго акта я получила серьезную травму – надрыв мышц. Не смогу завершить этот тур. Спасибо за те слова, которые я услышала. Если честно, очень грустно, потому что артист никогда не будет к этому готов. Мы понимаем, что балетное тело и человек не безупречен. Она не может работать как робот. Это всегда для артиста грустно и тяжело", - пожаловалась Екатерина

Кто такая Екатерина Кухар? Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

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Отметим, недавно Екатерина Кухар показала, как выглядит после посещения салона красоты. Кадр она сопроводила подписью: "Когда в личной жизни женщины происходят перемены, она идет к парикмахеру...". Также Кухар добавила эмодзи "тишины" с прижатым к губам пальцем.

А также ранее Екатерина Кухар разместила сообщение в соцсети о размышлениях относительно будущего Министерства культуры и призналась, что ей предлагали должность министра.

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