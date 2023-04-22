Больная раком звезда популярного Американского сериала разводится с мужем

Шеннен Доэрти разводится в третий раз. У пары не было детей.

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Шеннен Доэрти, Алисса Милано, Холли Мари Комбс / imdb.com

52-летняя онкобольная Шеннен Доэрти и ее супруг Курт Исвариенко разошлись после 11 лет брака.

"Развод — это последнее, чего хотела Шеннен", — говорит представитель Доэрти Лесли Слоан в заявлении People. "К сожалению, она чувствовала, что у нее не осталось другого выбора".

Слоан также утверждает, что агент Исвариенко был "тесно причастен" к их разводу.

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Согласно заявлению о разводе, пара рассталась в январе. За несколько часов до того, как стало известно о подаче заявления, Доэрти поделилась загадочным сообщением в Instagram. "Единственные люди, которые заслуживают того, чтобы быть в вашей жизни, — это те, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением", — говорится в сообщении, которое также было опубликовано в ее сториз в Instagram.

Доэрти и Исвариенко поженились в октябре 2011 года. Ранее актриса была замужем за Эшли Гамильтон с 1993 по 1994 год и с Риком Саломоном с 2002 по 2003 год.

За год до свадьбы с Исвариенко Доэрти рассказала, что серьезно относится к своему третьему браку. "Брак для меня — это такое гигантское обязательство, что я больше никогда не буду заниматься этим легкомысленно", — сказала она в то время.

У пары не было совместных детей.

Напомним, ранее дочь смертельно больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая недавно решила покинуть свою родину - террористическое государство Россию, опубликовала фото могильной плиты.

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