"Болезненная тема для меня": Остапчук раскрыл, планирует ли детей с молодой женой

Остапчук описал свою идеальную семью, и поделился личной болью.

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Владимир Остапчук рассказал, хочет ли завести еще детей / instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук в последнее время наделал много шума своей бурной личной жизнью - едва расставшись со второй женой, он сделал предложение 22-летней журналистке Кате, которая младше него на 16 лет.

Во всех хитросплетениях его личной жизни, так доподлинно и не известно, является ли его новая избранница законной супругой, ведь пара ни опровергает, ни подтверждает это. Тем не менее Остапчука уже спрашивают, планирует ли он заводить с Катей детей.

На своей странице в Instagram шоумен признался, что это для него - болезненная тема. Все дело в том, что в мечтах Владимира - большая семья, однако этому уже не суждено сбыться, ведь двое детей ведущего от первого брака живут не с ним, а с матерью, и разлука приносит ему страдания.

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"У моих родителей нас трое, причем я с сестрой - двойняшки. Да, люблю, когда много деток в семье. Искренне восхищаюсь такими классными семьями, как у Анатолия Анатолича или Тимура Мирошниченко. Мне очень жаль, что мои Эван и Эмилька очень далеко сейчас. Болезненная тема для меня", - разоткровенничался Остапчук.

У ведущего двое детей от первого брака с Еленой Войченко (2007-2020). Второй брак Владимира с блогершей и нотариусом Кристиной Горняк продлился всего два года и был бездетным.

Владимир Остапчук рассказал, хочет ли завести еще детей / instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

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