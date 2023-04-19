Бывшая жена Остапчука отреагировала на его новые отношения

Кристина Горняк осталась верной себе и не стала унижаться до комментирования слухов.

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Кристина Горняк / Instagram

Бывшая жена любвеобильного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина, который выбрал себе в партнеры 22-летнюю журналистку Катю, прокомментировала новые отношения своего экса.

На своей странице в Instagram, нотариус Кристина Горняк устроила сессию вопросов и ответов от пользователей, где и рассказала, что думает об этой всей истории.

"Сразу всех, кто пишет, хочу один раз попросить — давайте будем взвешенными и не оскорблять никого, потому что это наша ответственность, а поведение других ответственность других", — просит своих фоловеров Горняк.

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По словам Кристины, она не следит за бывшими, потому как у нее есть свое продолжение жизни и новая страница.

"Но, я буду не честной, если скажу, что кое-что приходится видеть, потому что многие подписчики почему-то решают мне это прислать, а также много статей выходит с моим именем, иногда просматриваю... Но зачем вы, подписчики, мне шлете какие-то фото моего бывшего мужа, я не знаю. В следующий раз знайте, мне не интересно", – ответила она.

Напомним, ранее 38-летний украинский ведущий Владимир Остапчук официально показал свою пассию и теперь выполняет все поручения молоденькой партнерши.

Так, 22-летняя журналистка Катерина, которую журналисты давно вывели на чистую воду, похоже умеет обращаться с любвеобильным Остапчуком. По крайней мере, в ее сториз Остапчук и достаточно умело убирает, а также готовит завтрак. "Сказала, что второго выпуска не будет, пока не поубирает", - пишет журналистка Катя, имея ввиду выпуск программы с участием ведущего.

Ранее подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова подогрела слухи о том, что пара таки вместе.

Так, на своей странице в Instagram, молодая девушка выложила фото со своим бойфрендом, не показывая лица избранника. Между тем, внимательные пользователи разглядели и узнали куртку самого телеведущего.

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