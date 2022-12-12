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"Бог был в последнем поезде из Мариуполя": в США легендарная певица записала песню о войне в Украине

12 декабря 2022, 11:42
Легендарная певица Сюзанн Вега - звезда 1980-х - выпустила песню Last Train From Mariupol и минималистичный клип на нее.
Вега, Мариуполь
Вега, Мариуполь / скриншот из видео, Петр Андрющенко

Сюзанн Вега, легендарная певица и звезда 1980-х (известная по хиту Tom's Diner) выпустила мощный трек под названием Last Train From Mariupol. Лаконичный клип на песню уже опубликован на YouTube.

В монохромном видео она исполняет трек, пронзительно глядя в объектив камеры. Ей подыгрывает на гитаре Джерри Леонард (он же и аранжировал трек).

Песня Веги посвящена ужасам войны в Украине, которую развязала Российская Федерация.

"Я слышала, там был сам Бог, /в последнем поезде из Мариуполя, /напуганный тем, что он видел", − говорится в тексте.

"Эта песня похожа на детскую песенку в том смысле, что текст очень-очень простой. Вся песня состоит из четырех куплетов, и в ней есть очень простая гитарная партия, которая повторяется снова и снова, поэтому я снова чувствую, что это что-то новое для меня. Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда была массовая паника людей, бегущих поездом. Один репортаж, который я видела, был о Мариуполе, и я подумала, что это просто такое красивое название, и город такой красивый. Казалось, что это требует какой-то песни. Я думала об этом последнем поезде, последнем поезде перед грядущим апокалипсисом. Потом я читала статью в "Нью-Йорк Таймс", в которой говорилось, что люди в Мариуполе говорят, что даже сам Бог ушел, что даже он испугался того, что он там увидел. Я подумала: "Вот оно. Бог покинул город Мариуполь, и он был в этом последнем поезде. Я чувствую, что трудно писать о политике и об ужасных трагедиях. Я не хотела писать что-то педантичное. Но это был мой способ написать об этом", − сказала Вега в интервью британскому изданию The Line of Best Fit.

Напомним, ранее комик Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца испражняется мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - писал Слепаков.

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