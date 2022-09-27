"Бочка с фекалиями": Притула объяснил, что такое Россия

Притула объяснил, что такое Россия / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула порассуждал на тему, что же такое Россия.

Как сообщил он в видео, которое появилось на его странице в Instagram, Россия - это "большая бочка с г..ом".

"Что такое Россия? Представьте себе большую бочку с г..ом. И вот она такая большая и воняет. И вся эта фекальная масса - это люди, культура, их визии, имперские душки, политикум, Иван с Рязани, который ходит в туалет за восемь метров от дома", - говорит он.

"И вот тут мне говорят, что где-то среди этого г..на есть бриллианты и мы не можем сделать вид, что их там нет. Мы должны беречь эти бриллианты. Так а мне что делать", - спрашивает Притула.

"Так засунь туда руку, поколупайся там, достань его и зацени, и оставь его нам всем гордиться. Нет! Я не хочу рыться в российском г..не, чтобы найти там бриллианты российской культуры, хороших русских сегодняшнего времени", - эмоционально добавляет телеведущий.

По словам Притулы, не может быть так, что гангрена на всей ноге, но один палец здоров, поэтому его нужно оставить. "Рубить или не рубить. Так не бывает", - говорит Притула.

"Чем больше мы будем протягивать эту тему, чем больше мы будем сохранять этот мостик, тем вероятнее это все вылезет боком", - добавляет он.

Напомним, ранее шоумен напомнил, что русские украинского языка не знают, зато украинцы русским языком владеют неплохо, потому украинцы будут искать россиян и мстить по всему миру.

"Вы прокляты все без исключения. Вам и вашим детям жить в изоляции от всего цивилизованного мира, который хочет созидать. Вы же способны только разрушать. Ваше будущее — страна-изгой. Ваше будущее — страна 404. И недолог тот час, когда в Махачкале, Улан-Уде и Якутске, после того, как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос: а зачем нам убивать украинцев, если русские — ближе, и это они отправили нас на фронт пушечным мясом, как всегда, и делали с покоренными народами? Но надолго ли? Горите в аду, русские. Оруэлл вам аплодирует", ‒ сказал Притула.

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