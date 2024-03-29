"Блюстители развонялись": Андрей Макаревич феерично врезал россиянам

Андрей Макаревич ответил хейтерам на критику из-за молчания о теракте в "Крокус Сити Холле".

https://stars.glavred.info/blyustiteli-razvonyalis-andrey-makarevich-feerichno-vrezal-rossiyanam-10553921.html Ссылка скопирована

Андрей Макаревич обратился к недовольным россиянам/ коллаж: Главред, фото: acebook.com/makarevichav/

Российский музыкант Андрей Макаревич, который признан в стране-оккупанте иноагентом из-за критики террористической политики Кремля, ответил на претензии по поводу своего молчания на фоне трагедии в "Крокус Сити Холле".

На своей странице в Facebook музыкант заявил, что говорить о соболезнованиях не стоит, если можешь помочь.

"Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети - как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь - помоги. А трындеть не надо", — написал Макаревич.

видео дня

Также Макаревич отметил, что сочувствует жертвам теракта и всем россиянам. При этом он обратился к россиянам с утверждением, что это их выбор — находиться внутри страны.

"Во-вторых - конечно сочувствую. И жертвам трагедии в Крокусе. И вообще всем жителям России, которые сегодня находятся там, где они находятся. Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор", — подытожил Макаревич.

Кто такой Андрей Макаревич? Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".



Андрей Макаревич - последние новости по теме

Отметим, ранее Андрей Макаревич рассказал, где находится, и поставил на место атаковавших его российских пропагандистов. Также добавил, что c радостью пошел бы на фронт защищать Израиль, однако утверждает ‒ ему не дадут в руки оружие.

А также Андрей Макаревич дал прогноз относительно завершения войны России и Украины и заверил, что лучшие времена все же настанут.

Читайте больше о Макаревиче:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред