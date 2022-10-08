Блогерша Стужук 'разводит' своих подписчиков, рекламируя российских мошенников

Стужук / Instagram

Украинская блогерша София Стужук, которая с начала нападения России на Украину не открыла свой рот и ни слова сказала о том, что Россия устроила геноцид для украинцев, "разводит" своих подписчиков, рекомендуя им вкладывать деньги в канал некой российской наставницы, которая учит зарабатывать и "вылазить из финансовых ям".

При этом уже на следующий день, рыдающая, как обычно, Стужук, гундосила в сториз, что ее обманули, и не нужно "вестись" на ее же призывы.

Мало того, что, несмотря на войну, Стужук продолжает рекламировать россиян, которые призывают убивать украинцев, блогерша еще и ведет себя безответственно, пиаря мошенниц и весьма уверенно призывая вкладывать деньги.

Но уже в последующих сториз, со скорбным лицом, Стужук говорит, что ее обманули и что "она не знала", и так далее. Это говорит либо о том, что Стужук вообще не проверяет и ей совершенно все равно, что ее просят отрекламировать. Либо о том, что она в доле с мошенницей.

Интересно, что каждый раз, она сопровождает свои лажи жалобами на личную драму, видимо, чтобы смягчить реакцию обманутых ею фоловеров. Миллионерша, которая выехала из воюющей Украины в безопасное место, которая продолжает замалчивать геноцид украинцев и зарабатывать на своей аудитории, каждый раз плачет и демонстрирует всем свою псевдо драму.

И это все происходит в то время, когда в Украине выявляют пыточные камеры и коробки с вырванными россиянами золотыми зубами. "Мы даже с Антоном поругались". Ну что, пожалеем Стужук?

Напомним, ранее Стужук объявила о своей беременности, а также о том, что выходит замуж за своего латышского бойфренда Антона.

Кроме того, многодетная мать Стужук попала в список блогеров, которых нужно запретить в Украине.

София Стужук, которая не раз высказывала свою не украинскую позицию о войне, а также имея 5-ти миллионную аудиторию, молчала о начале военного вторжения в России, нашла причину начала войны.

Имея антивакцинаторские взгляды, несмотря на смерть ее супруга от коронавируса, Стужук разгадала тайный замысел вакцинационной кампании. По ее словам, оказывается принятый законопроект "О системе общественного здоровья" и является "истинной причиной войны".

Закон, в частности, предусматривает, в частности расширение полномочия Центра общественного здоровья за счет функций по реагированию на биологические угрозы, а также создание сети региональных центров по контролю и профилактике заболеваний.

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