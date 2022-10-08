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Блогерша Стужук "разводит" своих подписчиков, рекламируя российских мошенников

8 октября 2022, 12:59

Интернет-звезда посоветовала подписчикам вложиться в мошенницу, чтобы "выбраться из долгов".

Стужук
Стужук / Instagram

Украинская блогерша София Стужук, которая с начала нападения России на Украину не открыла свой рот и ни слова сказала о том, что Россия устроила геноцид для украинцев, "разводит" своих подписчиков, рекомендуя им вкладывать деньги в канал некой российской наставницы, которая учит зарабатывать и "вылазить из финансовых ям".

При этом уже на следующий день, рыдающая, как обычно, Стужук, гундосила в сториз, что ее обманули, и не нужно "вестись" на ее же призывы.

Блогерша Стужук 'разводит' своих подписчиков, рекламируя российских мошенников
Блогерша Стужук 'разводит' своих подписчиков, рекламируя российских мошенников

Мало того, что, несмотря на войну, Стужук продолжает рекламировать россиян, которые призывают убивать украинцев, блогерша еще и ведет себя безответственно, пиаря мошенниц и весьма уверенно призывая вкладывать деньги.

Блогерша Стужук 'разводит' своих подписчиков, рекламируя российских мошенников

Но уже в последующих сториз, со скорбным лицом, Стужук говорит, что ее обманули и что "она не знала", и так далее. Это говорит либо о том, что Стужук вообще не проверяет и ей совершенно все равно, что ее просят отрекламировать. Либо о том, что она в доле с мошенницей.

Интересно, что каждый раз, она сопровождает свои лажи жалобами на личную драму, видимо, чтобы смягчить реакцию обманутых ею фоловеров. Миллионерша, которая выехала из воюющей Украины в безопасное место, которая продолжает замалчивать геноцид украинцев и зарабатывать на своей аудитории, каждый раз плачет и демонстрирует всем свою псевдо драму.

Блогерша Стужук 'разводит' своих подписчиков, рекламируя российских мошенников

И это все происходит в то время, когда в Украине выявляют пыточные камеры и коробки с вырванными россиянами золотыми зубами. "Мы даже с Антоном поругались". Ну что, пожалеем Стужук?

Напомним, ранее Стужук объявила о своей беременности, а также о том, что выходит замуж за своего латышского бойфренда Антона.

Кроме того, многодетная мать Стужук попала в список блогеров, которых нужно запретить в Украине.

София Стужук, которая не раз высказывала свою не украинскую позицию о войне, а также имея 5-ти миллионную аудиторию, молчала о начале военного вторжения в России, нашла причину начала войны.

Имея антивакцинаторские взгляды, несмотря на смерть ее супруга от коронавируса, Стужук разгадала тайный замысел вакцинационной кампании. По ее словам, оказывается принятый законопроект "О системе общественного здоровья" и является "истинной причиной войны".

Закон, в частности, предусматривает, в частности расширение полномочия Центра общественного здоровья за счет функций по реагированию на биологические угрозы, а также создание сети региональных центров по контролю и профилактике заболеваний.

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